США и Грузия притираются. А Москва...

Фактически стартовала перезагрузка отношений Тбилиси и Вашингтона, которую правящая «Грузинская мечта» ждала с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа. 3 июня, отвечая на вопросы в Конгрессе США перед Комитетом по международным отношениям, госсекретарь Марко Рубио заявил, что «правительство Грузии предприняло ряд шагов, которые дают понять об их желании улучшить отношения с Соединенными Штатами». Нужно учесть, в каком контексте Марко Рубио был задан вопрос по Грузии. В Конгрессе США обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Оппоненты нынешней администрации Белого дома давно подвергали критике как недостаточную помощь Киеву, так и условия мира в Украине, которые Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали в минувшем году в Анкоридже. Но 3 июня во время слушаний в Комитете по международным отношениям Марко Рубио дал понять, что Вашингтон не является нейтральным посредником в войне России против Украины и продолжает поддерживать Киев. Он обещал, что «очень скоро» появятся новости о 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил в качестве военной помощи Украине и которые задерживаются на уровне Пентагона. По словам Марко Рубио, войну в Украине можно остановить только дипломатически, но не на тех условиях, которые РФ требует на переговорах.

«Россия может никогда не достичь военным путем тех целей, которых сейчас требует на переговорах», — сказал Марко Рубио. Нужно учесть реально изменившуюся в пользу Украины ситуацию на войне, когда логистически «отрезаются» оккупированные Крым и территории Юго-Востока Украины, а удары наносятся по Санкт-Петербургу. Очевидно, что США явно воспользуются военными провалами Кремля. Геополитически на Россию будут давить по всем направлениям. «Военный акцент» такого давления сейчас смещается в Европу и на Балтику. А через Южный Кавказ Вашингтону нужен «мирный коридор» в Центральную Азию, своеобразный «сухопутный Ормуз», не подверженный военным рискам. В итоге перед Грузией жестко ставится вопрос: на чьей она стороне в противостоянии США и РФ? Не случайно в Конгрессе этот вопрос по факту озвучил известный своим негативным отношением к «Грузинской мечте» конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Он сформулировал вопрос по Грузии Марко Рубио следующим образом: «Вы достигли исторического единства на Ближнем Востоке, где каждая страна, кроме Грузии, поддерживает усилия Америки против Ирана и его ядерного потенциала. В Европе НАТО и ЕС также как никогда едины в вопросе увеличения расходов на оборону по принципу «мир через силу», что в конечном итоге служит победе Украины и поражению Путина. В этом контексте еще одним важным регионом является Южный Кавказ, где открылись большие возможности в рамках «Маршрута Трампа», чего вы достигли вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это действительно большое достижение, но проиранский режим и поддерживаемое Коммунистической партией Китая правительство «Грузинской мечты», которое нелегитимно, представляют угрозу для доступа Америки в регион. Выборы в Грузии были сфальсифицированы. В то же время они содействуют Корпусу стражей исламской революции и обходят санкции против Тегерана. Учитывая эту ситуацию, что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы остановить стремительно растущую радикализацию в Грузии, чему способствует правительство «Грузинской мечты»?»

В ответ Марко Рубио заявил: «Вы правы насчет Грузии. Все перечисленные вами проблемы вызывают у нас озабоченность. После этого они предприняли ряд шагов, которые дают понять об их желании улучшить отношения с Соединенными Штатами». Можно сделать вывод, что США не очень довольны и попытками «Грузинской мечты» договориться с Кремлем. Но также готовы не тратить время на смену власти в Грузии, а простить прежнюю «неверность» действующей «Грузинской мечты». Естественно, на условиях жесткого принятия продиктованных Вашингтоном правил игры. «Они спросили нас: «Что нужно сделать, чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами?» Мы ответили им, и надеемся, что на этой основе мы сможем двигаться вперед и, возможно, изменить не только направление наших отношений с Грузией, но и их поведение», — сказал Марко Рубио, отвечая Джо Уилсону. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать своеобразное возвращение властей Грузии под сень Белого дома. Если изучать историю, то прецеденты подобного поведения у грузинской правящей элиты в прошлые эпохи были. В 16-18 веках правители Восточной Грузии (Картли и Кахети) лавировали между соперничавшими в регионе Сефевидской и Османской империями. Переметнувшись от Сефевидов к османам, а затем вернувшись обратно «с покаянием», они часто получали не только прощение, но иногда и «преференции».