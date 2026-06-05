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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

США и Грузия притираются. А Москва...

наша аналитика
Вахтанг Джохадзе, собкор, Тбилиси
02:05 543

Фактически стартовала перезагрузка отношений Тбилиси и Вашингтона, которую правящая «Грузинская мечта» ждала с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа. 3 июня, отвечая на вопросы в Конгрессе США перед Комитетом по международным отношениям, госсекретарь Марко Рубио заявил, что «правительство Грузии предприняло ряд шагов, которые дают понять об их желании улучшить отношения с Соединенными Штатами».

Нужно учесть, в каком контексте Марко Рубио был задан вопрос по Грузии. В Конгрессе США обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Оппоненты нынешней администрации Белого дома давно подвергали критике как недостаточную помощь Киеву, так и условия мира в Украине, которые Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали в минувшем году в Анкоридже. Но 3 июня во время слушаний в Комитете по международным отношениям Марко Рубио дал понять, что Вашингтон не является нейтральным посредником в войне России против Украины и продолжает поддерживать Киев. Он обещал, что «очень скоро» появятся новости о 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил в качестве военной помощи Украине и которые задерживаются на уровне Пентагона. По словам Марко Рубио, войну в Украине можно остановить только дипломатически, но не на тех условиях, которые РФ требует на переговорах.

По словам Марко Рубио, «правительство Грузии предприняло ряд шагов, которые дают понять об их желании улучшить отношения с Соединенными Штатами»

«Россия может никогда не достичь военным путем тех целей, которых сейчас требует на переговорах», — сказал Марко Рубио.

Нужно учесть реально изменившуюся в пользу Украины ситуацию на войне, когда логистически «отрезаются» оккупированные Крым и территории Юго-Востока Украины, а удары наносятся по Санкт-Петербургу. Очевидно, что США явно воспользуются военными провалами Кремля. Геополитически на Россию будут давить по всем направлениям.

«Военный акцент» такого давления сейчас смещается в Европу и на Балтику. А через Южный Кавказ Вашингтону нужен «мирный коридор» в Центральную Азию, своеобразный «сухопутный Ормуз», не подверженный военным рискам. В итоге перед Грузией жестко ставится вопрос: на чьей она стороне в противостоянии США и РФ? Не случайно в Конгрессе этот вопрос по факту озвучил известный своим негативным отношением к «Грузинской мечте» конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Он сформулировал вопрос по Грузии Марко Рубио следующим образом: «Вы достигли исторического единства на Ближнем Востоке, где каждая страна, кроме Грузии, поддерживает усилия Америки против Ирана и его ядерного потенциала. В Европе НАТО и ЕС также как никогда едины в вопросе увеличения расходов на оборону по принципу «мир через силу», что в конечном итоге служит победе Украины и поражению Путина. В этом контексте еще одним важным регионом является Южный Кавказ, где открылись большие возможности в рамках «Маршрута Трампа», чего вы достигли вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это действительно большое достижение, но проиранский режим и поддерживаемое Коммунистической партией Китая правительство «Грузинской мечты», которое нелегитимно, представляют угрозу для доступа Америки в регион. Выборы в Грузии были сфальсифицированы. В то же время они содействуют Корпусу стражей исламской революции и обходят санкции против Тегерана. Учитывая эту ситуацию, что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы остановить стремительно растущую радикализацию в Грузии, чему способствует правительство «Грузинской мечты»?»

Перед Грузией жестко ставится вопрос: на чьей она стороне в противостоянии США и РФ?

В ответ Марко Рубио заявил: «Вы правы насчет Грузии. Все перечисленные вами проблемы вызывают у нас озабоченность. После этого они предприняли ряд шагов, которые дают понять об их желании улучшить отношения с Соединенными Штатами».

Можно сделать вывод, что США не очень довольны и попытками «Грузинской мечты» договориться с Кремлем. Но также готовы не тратить время на смену власти в Грузии, а простить прежнюю «неверность» действующей «Грузинской мечты». Естественно, на условиях жесткого принятия продиктованных Вашингтоном правил игры. «Они спросили нас: «Что нужно сделать, чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами?» Мы ответили им, и надеемся, что на этой основе мы сможем двигаться вперед и, возможно, изменить не только направление наших отношений с Грузией, но и их поведение», — сказал Марко Рубио, отвечая Джо Уилсону.

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать своеобразное возвращение властей Грузии под сень Белого дома. Если изучать историю, то прецеденты подобного поведения у грузинской правящей элиты в прошлые эпохи были. В 16-18 веках правители Восточной Грузии (Картли и Кахети) лавировали между соперничавшими в регионе Сефевидской и Османской империями. Переметнувшись от Сефевидов к османам, а затем вернувшись обратно «с покаянием», они часто получали не только прощение, но иногда и «преференции».

Если перемирие в Украине будет достигнуто на условиях Киева и Вашингтона, то следующим этапом может стать вопрос вывода российских войск с Южного Кавказа. И здесь вырисовывается «цепочка прецедентов», которая может привести к восстановлению территориальной целостности Грузии без необходимости ее вступления в войну против РФ

Какие преференции ожидает «Грузинская мечта» – понять не сложно. Укрепить ее власть на долгие годы может возвращение Абхазии и Цхинвальского региона. Россия это делать отказалась. А вот США возле стратегического маршрута из Европы в Центральную Азию рядом с «сухопутным Ормузом» совсем не нужны российские военные базы. Как и иранское военное присутствие в том же морском Ормузском проливе. Поэтому не исключено, что если перемирие в Украине будет достигнуто на условиях Киева и Вашингтона, то следующим этапом может стать вопрос вывода российских войск с Южного Кавказа. И здесь вырисовывается «цепочка прецедентов», которая может привести к восстановлению территориальной целостности Грузии без необходимости ее вступления в войну против РФ.

Уже очевидно, что обречена российская военная база в Молдове, в сепаратистском Приднестровье. Она логистически никак с РФ не связана и ее «эвакуация» - вопрос времени. Вслед за этим, вероятно, встанет вопрос о военной базе РФ в армянском Гюмри. А потом может быть решен вопрос и оккупированных Абхазии и Цхинвали. Российские военные на оккупированных грузинских территориях логистически с РФ связаны. Но в современных условиях, судя по изменившемуся характеру российско-украинской войны, эта связь чрезвычайно уязвима. Российская база в Цхинвальском регионе критически зависима от одной единственной дороги через Рокский туннель, оборвать которую может просто «случайно залетевший» и «неизвестно чей» дрон. Не менее уязвимо и расположение российских военных в приморской Абхазии.

«По-хорошему», договорившись с «Грузинской мечтой», выбираться из «геополитических капканов» за Большим Кавказским хребтом РФ не захотела. Значит, в случае «окончательной перезагрузки» отношений Вашингтона и Тбилиси это ей придется делать под давлением США. И без особых надежд на сохранение остатков своего влияния на Южном Кавказе.

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