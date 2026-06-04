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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Отличная новость для украинцев

19:24 1918

После того как новое правительство Венгрии менее чем за месяц договорилось с Киевом о том, чего Виктор Орбан требовал 10 лет, у Украины не осталось препятствий для перехода к прямым договоренностям с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу. Все страны ЕС согласились начать переговоры с Украиной и Молдовой по первому блоку вопросов в рамках процесса вступления, об этом сообщила в четверг премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Отличная новость, — написала Свириденко в X. — Мы стали на шаг ближе к вступлению в ЕС: уверенно движемся к нашей цели».

Кипр, который сейчас председательствует в союзе, сообщил, что инициировал подготовку к официальному началу переговоров с обеими государствами по первому блоку тем, связанному с обеспечением в странах-кандидатах верховенства закона и демократических стандартов. Это знаменует собой «важную веху» на пути европейской интеграции Украины и Молдовы и «служит ярким свидетельством единства и решимости ЕС», говорится в сообщении.

Процесс формальной подготовки к вступлению в ЕС занимает не один год и предусматривает реформы по 33 пунктам, объединенным в шесть блоков, включая экономический, юридический, политический и пр. Преобразования должны обеспечить соблюдение демократических и экономических стандартов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина хотела бы вступить в ЕС в 2027 году, но многие в союзе выступают против этого.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС, при котором она начнет интегрироваться в институты блока, но не получит сразу полных прав. В Киеве настаивают на полноправном членстве, соглашаясь какое-то время не получать деньги из общего бюджета ЕС. 

Последним препятствием для начала формального процесса подготовки к вступлению в ЕС были противоречия между Украиной и Венгрией, которая настаивала на обеспечении прав проживающих там этнических венгров. Поздним вечером в среду премьер-министр Петер Мадьяр объявил, что Будапешт достиг договоренности с Киевом. Она расширит «языковые, образовательные, культурные и политические права» примерно 100 тысяч венгров, проживающих в Закарпатской области.

«За три недели нам удалось достичь того, чего Виктор Орбан не смог добиться за 10 лет», — заявил Мадьяр.

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