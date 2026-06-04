Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!

Важная новость, касающаяся выступления азербайджанских футбольных клубов, связанная с отстранением «Туран-Товуза». Может получиться так, что Азербайджан в этом сезоне представят не четыре клуба, как бывает всегда, а три - «Сабах», «Карабах» и «Нефтчи». Без «Зиря».
Как известно, УЕФА запретил товузскому клубу, занявшему 3-е место в чемпионате Азербайджана, выступать в Лиге конференций. Напомним, в 2019 году семь футболистов «Туран-Товуза», который тогда играл еще в Первой лиге, были лишены права заниматься футбольной деятельностью из-за участия в договорных матчах. С тех пор руководство клуба изменилось, клуб вышел в Премьер-лигу и впервые за 32 года завоевал право выступать в еврокубках. Но санкции УЕФА остались.
В заявлении Европейского футбольного союза делается отсылка на пункт g статьи 4.01 регламента Лиги конференций:
«Клуб допускается до соревнований, если не принимает непосредственного и/или косвенного участия в какой-либо деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне, начиная с 1 марта 2016 года (то есть за десять лет до вступления в силу настоящих правил), и ... подтвердить это администрации УЕФА в письменной форме».
То есть из-за событий 2019 года «Туран-Товуз» должен пропустить один еврокубковый сезон. Сейчас клуб Эхтирама Гулиева старается оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Наняты иностранные юристы.
Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги конференций состоится соответственно 16 и 17 июня. И главная новость заключается в том, что, если Спортивный арбитражный суд до этого времени по каким-либо причинам не вынесет свой вердикт, то и «Туран-Товуз» не выступит в Европе, и другой азербайджанской команде не позволят заменить товузцев. То есть и «Зиря» не сыграет в еврокубках. Таким образом, Азербайджан лишится одного представителя на международной арене.
Обычно CAS в случаях, когда нужно оперативно принять решение, делает это до критической даты. Но если «Туран-Товуз» предоставит в Лозанну документы, которые потребуют дополнительной проверки, то принятие решения может затянуться. Если до 16 июня вердикта не будет, то УЕФА может допустить «Туран-Товуз» до жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Игры 2-го раунда пройдут 23 и 30 июля. Если решения CAS не будет и до 23 июля, то соперник «Туран-Товуза» без борьбы пройдет в 3-й раунд.
«Зиря» получит право сыграть в Лиге конференций только в том случае, если CAS откажет «Туран-Товузу» и огласит свое решение до 16 июня. В таком случае «Зиря» стартует в Лиге конференций с 1-го раунда, а «Нефтчи» заменит «Туран-Товуз» во 2-м.