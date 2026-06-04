Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!

Важная новость, касающаяся выступления азербайджанских футбольных клубов, связанная с отстранением «Туран-Товуза». Может получиться так, что Азербайджан в этом сезоне представят не четыре клуба, как бывает всегда, а три - «Сабах», « Карабах » и «Нефтчи». Без «Зиря».

Как известно, УЕФА запретил товузскому клубу, занявшему 3-е место в чемпионате Азербайджана, выступать в Лиге конференций. Напомним, в 2019 году семь футболистов «Туран-Товуза», который тогда играл еще в Первой лиге, были лишены права заниматься футбольной деятельностью из-за участия в договорных матчах. С тех пор руководство клуба изменилось, клуб вышел в Премьер-лигу и впервые за 32 года завоевал право выступать в еврокубках. Но санкции УЕФА остались.

В заявлении Европейского футбольного союза делается отсылка на пункт g статьи 4.01 регламента Лиги конференций:

«Клуб допускается до соревнований, если не принимает непосредственного и/или косвенного участия в какой-либо деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне, начиная с 1 марта 2016 года (то есть за десять лет до вступления в силу настоящих правил), и ... подтвердить это администрации УЕФА в письменной форме».

То есть из-за событий 2019 года «Туран-Товуз» должен пропустить один еврокубковый сезон. Сейчас клуб Эхтирама Гулиева старается оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Наняты иностранные юристы.