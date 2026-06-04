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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

«Тоннелю Путина-Трампа» быть

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19:37 1480

Проектирование строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску (США), продолжается, проект состоится, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра (5 июня) — мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет»,  заявил Дмитриев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — сказал он.

В октябре прошлого года Дмитриев говорил, что соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за восемь лет, затратив менее $8 млрд. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал эту идею интересной.

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