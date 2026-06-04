В Баку задержали кибермошенников

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел задержало лиц, создавших поддельные страницы в соцсетях о кредитовании от имени банков.

В заявлениях, поступивших в Главное управление по борьбе с киберпреступностью, граждане утверждали, что были обмануты создателями поддельных страниц банков и кредитных организаций в социальных сетях, в результате у пострадавших были похищены средства с банковских карт.

В ходе оперативно-технических мероприятий были установлены и задержаны еще двое подозреваемых: 20-летний Джафар Байрамзаде и 23-летний Эйнулла Маилов.

Расследование показало, что они создавали в социальных сетях фейковые профили, похожие на официальные страницы различных банковских и небанковских кредитных организаций, предлагая гражданам быстрые беззалоговые кредиты под низкие проценты.

После того как доверчивые граждане ввели номера своих карт, CVV-коды и OTP-коды в поддельные ссылки, отправленные им Дж. Байрамзаде и Э. Маиловым, эта информация попала непосредственно под контроль кибермошенников, в результате чего они получили незаконный доступ к счетам, перевели средства на различные карты и впоследствии обналичили их.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении Э. Маилова судом вынесено решение о превентивном аресте, а в отношении Дж. Байрамзаде продолжаются следственные действия.

«В очередной раз напоминаем гражданам о необходимости доверять только официальным и лицензированным платформам при использовании кредитных и других финансовых услуг, не делиться данными банковских карт, переходя по неизвестным ссылкам, и незамедлительно обращаться в полицию в случае возникновения подозрительных ситуаций», — говорится в сообщении ведомства.