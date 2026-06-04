USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

В Баку задержали кибермошенников

видео
19:59 942

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел задержало лиц, создавших поддельные страницы в соцсетях о кредитовании от имени банков.

В заявлениях, поступивших в Главное управление по борьбе с киберпреступностью, граждане утверждали, что были обмануты создателями поддельных страниц банков и кредитных организаций в социальных сетях, в результате у пострадавших были похищены средства с банковских карт.

В ходе оперативно-технических мероприятий были установлены и задержаны еще двое подозреваемых: 20-летний Джафар Байрамзаде и 23-летний Эйнулла Маилов.

Расследование показало, что они создавали в социальных сетях фейковые профили, похожие на официальные страницы различных банковских и небанковских кредитных организаций, предлагая гражданам быстрые беззалоговые кредиты под низкие проценты. 

После того как доверчивые граждане ввели номера своих карт, CVV-коды и OTP-коды в поддельные ссылки, отправленные им Дж. Байрамзаде и Э. Маиловым, эта информация попала непосредственно под контроль кибермошенников, в результате чего они получили незаконный доступ к счетам, перевели средства на различные карты и впоследствии обналичили их.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении Э. Маилова судом вынесено решение о превентивном аресте, а в отношении Дж. Байрамзаде продолжаются следственные действия.

«В очередной раз напоминаем гражданам о необходимости доверять только официальным и лицензированным платформам при использовании кредитных и других финансовых услуг, не делиться данными банковских карт, переходя по неизвестным ссылкам, и незамедлительно обращаться в полицию в случае возникновения подозрительных ситуаций», — говорится в сообщении ведомства.

Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех»
Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех» ФОТО
20:44 397
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
20:15 765
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
19:57 753
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
19:31 1646
Аракчи: Война не закончится, пока не выполнят главное условие Ирана
Аракчи: Война не закончится, пока не выполнят главное условие Ирана
18:54 1359
Удар по скорой в Херсоне: есть пострадавшие
Удар по скорой в Херсоне: есть пострадавшие добавлено видео, 21:05
21:05 2097
Трамп недоволен. А Иран требует деньги
Трамп недоволен. А Иран требует деньги обновлено 17:51
17:51 5332
Посол анонсировал визит Байрамова в Москву
Посол анонсировал визит Байрамова в Москву
17:37 1590
Предложение Москвы к Баку и Еревану
Предложение Москвы к Баку и Еревану обновлено 17:17
17:17 4294
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя обновлено 17:29
17:29 5012
Призрак «Иттихата» бродит по коридорам Анкары
Призрак «Иттихата» бродит по коридорам Анкары наша корреспонденция; все еще актуально
11:35 3008

ЭТО ВАЖНО

Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех»
Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех» ФОТО
20:44 397
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
20:15 765
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
19:57 753
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
19:31 1646
Аракчи: Война не закончится, пока не выполнят главное условие Ирана
Аракчи: Война не закончится, пока не выполнят главное условие Ирана
18:54 1359
Удар по скорой в Херсоне: есть пострадавшие
Удар по скорой в Херсоне: есть пострадавшие добавлено видео, 21:05
21:05 2097
Трамп недоволен. А Иран требует деньги
Трамп недоволен. А Иран требует деньги обновлено 17:51
17:51 5332
Посол анонсировал визит Байрамова в Москву
Посол анонсировал визит Байрамова в Москву
17:37 1590
Предложение Москвы к Баку и Еревану
Предложение Москвы к Баку и Еревану обновлено 17:17
17:17 4294
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя обновлено 17:29
17:29 5012
Призрак «Иттихата» бродит по коридорам Анкары
Призрак «Иттихата» бродит по коридорам Анкары наша корреспонденция; все еще актуально
11:35 3008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться