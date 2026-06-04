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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой

Эльмир Алиев, Бад-Вальтерсдорф
19:57 754

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов на сегодняшней предматчевой пресс-конференции объявил стартовый состав нашей команды на завтрашний товарищеский матч с Мальтой.

С первых минут на поле выйдут Эмиль Балаев, Антон Кривоцук, Бадави Гусейнов, Эльвин Бадалов, Гисмят Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Алексей Исаев, Эмиль Сафаров, Махир Эмрели, Торал Байрамов, Хаял Алиев.

Матч с Мальтой пройдет в венгерском городе Сомбатхей и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана проводит сбор в Австрии, в местечке Бад-Вальтерсдорф, что недалеко от границы с Венгрией.

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