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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Тюрьма в аренду

20:11 758

После того как шведский парламент ратифицировал соглашение между Эстонией и Швецией об аренде тюрем, первые шведские заключенные могут прибыть в Эстонию в августе. Об этом сообщает портал ERR.

Для вступления в силу соглашения его еще необходимо ратифицировать парламенту Эстонии. Согласно плану, это может произойти 10 июня.

Днем позже правительство может принять решение по бюджетной части договора об аренде тюрем, а для вступления его в силу его должен провозгласить президент Алар Карис. Договор вступит в силу после обмена дипломатическими нотами между сторонами.

«После этого начнутся практические шаги», – сказала руководитель отдела организации тюремной работы Тюремной службы Тийна Унукс.

«Мы надеемся, что обмен нотами состоится быстро. Мы учли, что первые шведские заключенные могут прибыть в Тартускую тюрьму в августе», – добавила Унукс.

«Заключенные будут прибывать постепенно. С момента вступления соглашения в силу в августе прибудет 100 заключенных, до конца года в Тартуской тюрьме будет до 200 заключенных, а примерно к тому же времени следующего года, согласно договору, в Тарту будет находиться до 600 шведских заключенных», – отметила Унукс.

После ратификации соглашения тюремная служба начнет перевод заключенных, которые сейчас содержатся в Тартуской тюрьме, в Вирускую и Таллиннскую тюрьмы, чтобы было время обновить помещения и провести ремонтные работы до прибытия шведских заключенных.

После вступления договора в силу Тюремная служба планирует нанять более 300 новых сотрудников в течение года, которые будут работать со шведскими заключенными в Тарту. 

Договор, который ожидает ратификации Рийгикога (парламента Эстонии), предусматривает, что Швеция будет выплачивать Эстонии 30,6 млн евро в год за содержание до 300 заключенных и 8 500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного.

В первый год Швеция выплатит 23 млн евро, или 75% от годового объема, и это при том, что тюрьма будет заполнена до предела только к концу года.

В феврале стало известно, что правительство Бельгии начнет переговоры с Эстонией по аренде камер в эстонских тюрьмах.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности. Поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста, тогда как во многих странах ситуация противоположная.

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