Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»

Главный тренер футбольной сборной Азербайджана Айхан Аббасов провел в австрийском Бад-Вальтерсфдорфе пресс-конференцию, посвященную завтрашнему товарищескому матчу с Мальтой. Игра пройдет в венгерском Сомбатхее и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

«Это наш последний сбор перед Лигой наций, — говорит Айхан Аббасов. — После тяжелого сезона радует, что футболисты полны желания и выкладываются на тренировках полностью. Завтра сыграем с Мальтой, 9 июня — с Сан-Марино. Хотим увидеть всех игроков в деле. И в дни тренировок в Баку, и здесь, в Австрии, мы убедились, что футболисты рвутся в бой. Хотим выиграть оба матча, несмотря на их товарищеский статус.

Такие матчи позволяют сделать много замен. Думаю, что завтра с Мальтой будет интересная игра.

Почему мы выбрали именно этих соперников? Мы хотели провести обе игры в этом регионе. Но некоторые сборные хотели с нами сыграть у себя. В итоге провести матчи в Сомбатхее согласились Мальта и Сан-Марино. Мальта, как и мы, сыграет в лиге «D» Лиги наций. Сан-Марино выступит в лиге «С». Как известно, осенью в Лиге наций нас ждут матчи с Литвой и Лихтенштейном. Готовимся к играм с этими соперниками.

Могу сказать, что сборная Мальты активно развивается. Они 1 июня показали свою силу в игре со Словакией, проиграв 1:2.

Знаю, что наша сборная в последние годы не может выиграть у Мальты. Играли с ними вничью и проигрывали в последних матчах. Верим, что завтра победим впервые за много лет. Конечно, и мальтийцы хотят выиграть. У них хорошая линия нападения. Есть игроки, выступающие в хороших чемпионатах. Будет непросто.

В товарищеских матчах, в отличие от официальных, есть возможность проводить много замен, можем рисковать. В играх с такими командами, как Франция, Украина и Исландия, такого не сделаешь. Сейчас можем отодвинуть результат на второй план.

Эльвин Джафаргулиев? Поговорили с ним. Он соскучился по большому футболу. Верим, что до сентября Эльвин определится с новым клубом после этих событий в «Карабахе». Мы не можем вмешиваться в дела клуба, но надеемся, что «Карабах» создаст все условия, чтобы футболист сборной Азербайджана поскорее нашел себе новую команду».