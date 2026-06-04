Беспорядки в Брюсселе

Как сообщает The Brussels Times, более 1000 человек, в основном молодежь, собрались у Центрального вокзала Брюсселя, чтобы выразить протест против запланированных реформ. На место происшествия были направлены полиция и пожарные.

В Брюсселе вспыхнули столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против реформ в сфере образования.

Ситуация обострилась, когда демонстранты подожгли заграждения, велосипеды, скутеры и другие предметы возле вокзала. В ходе беспорядков они также запускали фейерверки. Повреждены автобусные остановки, окна баров и ресторанов. Для разгона протеста полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Полиция города сообщила о нескольких инцидентах, произошедших по всему Брюсселю, которые привели к сбоям в работе метрополитена.

«Наши сотрудники работают на месте и организуют объездные маршруты, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта», — сказано в сообщении.

О пострадавших или задержаниях не сообщается.

Власти Бельгии планирует повысить ежегодную плату за обучение в высших учебных заведениях примерно до 1 100 евро с нынешних 835 евро.