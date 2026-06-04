Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех»

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана (ASF) в Бакинском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия финального этапа проекта «Плавание для всех».

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после чего память героев, погибших за территориальную целостность страны, была почтена минутой молчания.

На церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев. В мероприятии также приняли участие вице‑президент АSF Халиг Илдырымзаде и другие официальные лица.

После этого соревнованиям был дан официальный старт. В финальном этапе проекта соревнуются спортсмены из Азербайджана и Турции. Азербайджанская команда состоит из участников, представляющих Баку, Сумгаит, Гянджу, Ленкорань и Мингячевир, а также Геранбойский, Балакенский и Исмаиллинский районы.

В соревнованиях, прошедших в первый день мероприятия, спортсмены боролись за медали в категориях 10–11, 12–13, 14–15, 46–50, 51–55, 56–60 и старше 61 года.

Соревнования завершатся завтра.