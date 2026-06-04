Бабаева экстрадировали в Азербайджан

Гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола и находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах, экстрадирован на родину. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве юстиции.

Было установлено, что Полад Мурад оглу Бабаев, с 2022 года обвиняемый в обмане группы граждан под предлогом назначения им пенсии по инвалидности или предоставления работы, злоупотреблении доверием граждан и получении от них денежных средств, причинении им крупного материального ущерба (статьи 178.2.1 и 178.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана), находится в ОАЭ. Его арестовали.

После предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами было достигнуто соглашение об экстрадиции П. Бабаева в Азербайджан.