«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами

Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль, нацелившись на Кирьят-Шмону, Нахарию и Шломи.
Несколько часов назад «Хезболла» сообщила ливанскому правительству, что отвергает мирное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное при посредничестве США.
Отметим, продолжаются и авиаудары Израиля по югу Ливана.
June 4, 2026
Израильская авиация наносит удары по городам на юге Ливана.
Атакам подверглись Набатия, Тул, Тулин, Кабриха и Тир, сообщают ливанские источники.
June 4, 2026