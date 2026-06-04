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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами

видео
21:25 123

Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль, нацелившись на Кирьят-Шмону, Нахарию и Шломи.

Несколько часов назад «Хезболла» сообщила ливанскому правительству, что отвергает мирное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное при посредничестве США.

Отметим, продолжаются и авиаудары Израиля по югу Ливана.

Израильская авиация наносит удары по городам на юге Ливана. 

Атакам подверглись Набатия, Тул, Тулин, Кабриха и Тир, сообщают ливанские источники.

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