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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Путин об Украине и «Орешнике»

обновлено 22:26
22:26 1689

«Мы (Россия – ред.) не против, чтобы Украина становилась ассоциированным членом ЕС, мы против, чтобы Евросоюз превращался в военный блок»,заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

ЕС мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, о которых говорили в Анкоридже, отметил президент РФ.

*** 22:02

У России появляются новые ударные системы, это касается и «Орешника». Однако боевого применения «Орешника», в полном смысле слова, по Украине не было ни одного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах. А «Орешник»-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, если уж по-честному, открою вам большую военную, государственную тайну, просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты», — сказал Путин.

По словам президента России, «Орешником» ударили по «сараю» в Украине, чтобы «посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия». 

Путин не исключил в будущем решений о полноформатном применении «Орешника» по целям, в том числе в районе городской застройки.

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