Путин об Украине и «Орешнике»

«Мы (Россия – ред.) не против, чтобы Украина становилась ассоциированным членом ЕС, мы против, чтобы Евросоюз превращался в военный блок», — заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира. ЕС мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, о которых говорили в Анкоридже, отметил президент РФ.

*** 22:02 У России появляются новые ударные системы, это касается и «Орешника». Однако боевого применения «Орешника», в полном смысле слова, по Украине не было ни одного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.