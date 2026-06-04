Путин об отношениях Азербайджана и России

У России были и есть добрые отношения с Азербайджаном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Отношения между Азербайджаном и Россией я расцениваю как хорошие. Они у нас были всегда и были хорошие. И в политике, и в экономике. Президент (Азербайджана Ильхам) Алиев вкладывает много сил в то, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием. У нас свыше 10 млрд российских инвестиций в азербайджанскую экономику. У нас тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам. Большое количество азербайджанцев работает в России», — сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь в отправке гуманитарных грузов РФ в Иран.