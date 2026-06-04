Путин: «У Москвы есть лишь одна просьба к Еревану»

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть «лишь одна просьба» к Еревану и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, связанная с вопросом возможного присоединения Армении к Евросоюзу. Путин призвал провести референдум на эту тему как можно скорее.

«Сам премьер-министр Пашинян совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу [о присоединении Армении к ЕС]. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее», — сказал президент РФ на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ.

«Мы просили бы армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они хотят двигаться», — добавил Путин.

Отвечая на вопрос о будущем Армении, российский лидер отметил, что «очень хотелось бы, чтобы стандарты ЕАЭС и Евросоюза в исторической перспективе совпадали». «Но сейчас это невозможно сделать», — констатировал он. Президент РФ добавил, что, независимо от исхода (референдума), страны сохранят нормальные отношения.

Путин заявил, что не видит «ничего сверхъестественного» в позиции Армении.

Политические силы, которые стоят за действующим премьером Армении, давно говорят, что ориентируются на западные стандарты, добавил президент РФ.

«Это право каждой суверенной страны — выбирать приоритетные, как они полагают, ценные стандарты и партнеров», — отметил он.