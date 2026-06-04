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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Украине передадут задержанное судно

22:35 619

Окружной суд шведского Истада постановил, что сухогруз Caffa, задержанный в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине. Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

«Суд пришел к той же оценке, что и мы. Я считаю это удовлетворительным», — заявил государственный прокурор Хокан Ларссон.

При этом решение пока не вступило в силу. У стороны защиты есть три недели на подачу апелляции.

Сухогруз Caffa задержали в марте 2026 года в Балтийском море у побережья Треллеборга. Сухогруз под флагом Гвинеи следовал из Касабланки в Петербург. Причиной задержания стали подозрения в использовании поддельных документов и отсутствие подтвержденной государственной принадлежности. В мае прокуратура Швеции арестовала задержанный ранее сухогруз по запросу украинской прокуратуры.

Капитана судна, являющегося гражданином России, арестовали, однако в конце апреля отпустили. Большинство членов экипажа также являются россиянами, 12 мая они покинули Швецию.

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