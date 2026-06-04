Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме от 4 июня предложил президенту РФ Владимиру Путину определить дату и встретиться, чтобы закончить войну, сообщают украинские СМИ.

«Украина готова полностью прекратить огонь — на время, пока будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальное затишье – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите», – подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины добавил, что именно лидеры решают ключевые вопросы, так было и будет всегда. «Я предлагаю определить четкую дату встречи», — написал Зеленский.

По словам Зеленского, есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира, среди которых Швейцария, Турция, страны арабского мира. «Многие могут и хотят принять эту встречу», — отметил он.

«Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего», - говорится в открытом письме.

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем Зеленский призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

«Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом.

Сейчас абсолютное большинство украинцев позитивно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны «заглянули» на открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние более 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей.

Но сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян — то, что война приносит все больше негатива России.

Им не нравятся наши дроны и ракеты.

Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен.

Им не нравятся постоянные запреты.

Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить ее против других стран — соседей России.

Им не нравится, что вашей войне не видно конца.

Да, вы все еще можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы существенно сокращаются.

Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталости и от вас.

Не то чтобы мы в Украине переживали о россиянах — после всего, что ваша война принесла Украине.

Но я забочусь об украинцах.

Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря нам болезненна. И даже когда уровень потерь украинских — один к пяти или один к шести по сравнению с российскими, это все равно имеет большое значение.

Украина сохраняет независимость. И сохранит — несмотря на любые прогнозы.

Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян.

И сегодня вы полностью зависите от Китая — тоже впервые в истории России.

Выбор сейчас за вами.

Хватит войны.

Украина предлагает закончить эту войну.

Я предлагаю вам встречу.

Мы считаем, что участие Европы необходимо — тех, кто действительно способен влиять на ситуацию.

Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира.

Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия.

Украина готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех», и это может стать хорошим прологом к окончанию войны.

Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит.

Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование — не России, а именно ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения.

Мы можем работать на такую усталость.

Вы можете остановить свою войну.

Вечная память всем, чьи жизни были забраны этой войной.

Слава Украине!» — говорится в письме Зеленского.