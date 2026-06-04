Путин о кризисе в Иране

В настоящее время администрация США отвлеклась от Украины и занимается иранским вопросом, поскольку этот вопрос является глобальным. Об этом 4 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

«Ну что ж, сейчас действительно остро стоит вопрос об урегулировании другого кризиса — на иранском направлении. Естественно, мы все это видим и понимаем, и что администрация США отвлекается и вынуждена заниматься прежде всего этим вопросом, потому что <…> кризис вокруг Ирана явно носит глобальный характер», — сказал российский лидер.

Путин также назвал решение конфликта вокруг иранского урана. По его мнению, разбавленный иранский уран можно было бы использовать для мирных атомных программ.

Он отметил, что предложения РФ по урану известны США и Ирану, но Москва не хочет навязывать свои услуги. Путин напомнил, что в 2015 году аналогичные решения привели к разрядке ситуации.

«Разбавленный иранский уран можно было бы использовать для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ», — сказал российский президент.

РФ поддержит любое решение, которое бы привело к разрядке ситуации вокруг Ирана, заявил он.

«Иранский народ доказал, что его мнение должно учитываться при разрешении кризиса на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

Он также отметил, что усилия президента США Дональда Трампа и последовательность духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи могут привести к компромиссу, и РФ готова «подставить плечо».

Путин назвал спекуляциями заявления, что РФ — главный выгодоприобретатель от конфликта вокруг Ирана. «Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а Россия рассчитывает «в долгую», — заявил президент РФ.