USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Путин о кризисе в Иране

23:17 528

В настоящее время администрация США отвлеклась от Украины и занимается иранским вопросом, поскольку этот вопрос является глобальным. Об этом 4 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

«Ну что ж, сейчас действительно остро стоит вопрос об урегулировании другого кризиса — на иранском направлении. Естественно, мы все это видим и понимаем, и что администрация США отвлекается и вынуждена заниматься прежде всего этим вопросом, потому что <…> кризис вокруг Ирана явно носит глобальный характер», — сказал российский лидер.

Путин также назвал решение конфликта вокруг иранского урана. По его мнению, разбавленный иранский уран можно было бы использовать для мирных атомных программ.

Он отметил, что предложения РФ по урану известны США и Ирану, но Москва не хочет навязывать свои услуги. Путин напомнил, что в 2015 году аналогичные решения привели к разрядке ситуации.

«Разбавленный иранский уран можно было бы использовать для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ», — сказал российский президент.

РФ поддержит любое решение, которое бы привело к разрядке ситуации вокруг Ирана, заявил он.

«Иранский народ доказал, что его мнение должно учитываться при разрешении кризиса на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

Он также отметил, что усилия президента США Дональда Трампа и последовательность духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи могут привести к компромиссу, и РФ готова «подставить плечо».

Путин назвал спекуляциями заявления, что РФ — главный выгодоприобретатель от конфликта вокруг Ирана. «Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а Россия рассчитывает «в долгую», — заявил президент РФ.

Письмо Зеленского передадут Путину. Реакция Кремля
Письмо Зеленского передадут Путину. Реакция Кремля
23:40 159
Путин о кризисе в Иране
Путин о кризисе в Иране
23:17 529
Бывшего депутата турецкого парламента оскорбили в Ереване
Бывшего депутата турецкого парламента оскорбили в Ереване «МАНКУРТ», «ТУРЕЦКИЙ ШПИОН»… + ВИДЕО
16:46 4648
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну ФОТО; обновлено 22:58
22:58 1597
Путин: «У Москвы есть лишь одна просьба к Еревану»
Путин: «У Москвы есть лишь одна просьба к Еревану» видео
22:17 2000
Путин об отношениях Азербайджана и России
Путин об отношениях Азербайджана и России
22:06 1849
Путин об Украине и «Орешнике»
Путин об Украине и «Орешнике» обновлено 22:26
22:26 1699
Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех»
Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех» ФОТО
20:44 745
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
20:15 1409
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
19:57 1268
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
19:31 2578

ЭТО ВАЖНО

Письмо Зеленского передадут Путину. Реакция Кремля
Письмо Зеленского передадут Путину. Реакция Кремля
23:40 159
Путин о кризисе в Иране
Путин о кризисе в Иране
23:17 529
Бывшего депутата турецкого парламента оскорбили в Ереване
Бывшего депутата турецкого парламента оскорбили в Ереване «МАНКУРТ», «ТУРЕЦКИЙ ШПИОН»… + ВИДЕО
16:46 4648
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну ФОТО; обновлено 22:58
22:58 1597
Путин: «У Москвы есть лишь одна просьба к Еревану»
Путин: «У Москвы есть лишь одна просьба к Еревану» видео
22:17 2000
Путин об отношениях Азербайджана и России
Путин об отношениях Азербайджана и России
22:06 1849
Путин об Украине и «Орешнике»
Путин об Украине и «Орешнике» обновлено 22:26
22:26 1699
Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех»
Стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех» ФОТО
20:44 745
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
Айхан Аббасов: «Верим, что завтра Азербайджан впервые за много лет обыграет Мальту»
20:15 1409
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
Айхан Аббасов объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Мальтой
19:57 1268
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
Сенсационный поворот в деле «Туран-Товуза»: и «Зиря» может не сыграть в еврокубках!
19:31 2578
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться