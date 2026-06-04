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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Письмо Зеленского передадут Путину. Реакция Кремля

23:40 165

Украина официально передает через дипломатические каналы открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по завершению войны. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, документ содержит «серьезное и весомое предложение» по достижению мира, а также предусматривает конкретные и предпринятые шаги по прекращению боевых действий.

В МИД Украины подчеркнули, что ожидают содержательного ответа на предложение украинского президента. По словам Сибиги, пора завершить войну и выбрать путь к миру.

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пора завершить эту войну. Пора выбрать мир», – подчеркнул министр.

Напомним, в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину президент Украины Владимир Зеленский предложил провести личную встречу в нейтральной стране для обсуждения завершения войны, заявил о готовности Украины к полному прекращению огня на время переговоров, обмену пленными по принципу «всех на всех».

Тем временем в Кремле сообщили, что «видели письмо Зеленского».

«Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом в его адрес президента Украины Владимира Зеленского, но в Кремле это письмо видели», - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, мы видели. Он (Зеленский – ред.) его опубликовал в момент мероприятия у президента (Путина – ред.). Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», - сказал Песков журналистам.

По его словам, он лично имел возможность (ознакомиться) с текстом письма, а Путину о письме будет доложено позже.

«Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», - добавил представитель Кремля.

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