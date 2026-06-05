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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Рубио: Америка поддерживает Кувейт

00:04 377

В четверг госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом. Рубио осудил нападения Ирана на международный аэропорт и другие районы Кувейта, а также пообещал неизменную поддержку США в обеспечении безопасности этой ближневосточной страны. 

В ходе встречи Рубио «подтвердил приверженность Соединенных Штатов безопасности Кувейта, обеспечению того, чтобы Иран никогда не приобрел ядерное оружие, и восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе», — говорится в сообщении Госдепартамента.

«Госсекретарь также осудил возмутительные и неприемлемые нападения Ирана на международный аэропорт Кувейта и другие районы страны, выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате этих атак», — проинформировал Госдеп. 

«Мы поддерживаем кувейтский народ в это трудное время», — отмечается в сообщении. 

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