Рубио: Америка поддерживает Кувейт

В четверг госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом. Рубио осудил нападения Ирана на международный аэропорт и другие районы Кувейта , а также пообещал неизменную поддержку США в обеспечении безопасности этой ближневосточной страны.

В ходе встречи Рубио «подтвердил приверженность Соединенных Штатов безопасности Кувейта, обеспечению того, чтобы Иран никогда не приобрел ядерное оружие, и восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе», — говорится в сообщении Госдепартамента.

«Госсекретарь также осудил возмутительные и неприемлемые нападения Ирана на международный аэропорт Кувейта и другие районы страны, выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате этих атак», — проинформировал Госдеп.

«Мы поддерживаем кувейтский народ в это трудное время», — отмечается в сообщении.