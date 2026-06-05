«Тайком» через Ормуз

Четыре иранских танкера впервые с апреля прошли через Ормузский пролив.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на компанию Kpler, занимающуюся отслеживанием морских судов, в понедельник четыре нефтяных танкера под иранским флагом впервые с 15 апреля и после введения США блокады иранских портов прошли через Ормузский пролив.

В отчете говорится, что танкеры Hilda I, Amber, Silvia 1 и Happiness I перевозили в общей сложности семь миллионов баррелей нефти.

Согласно сообщению, корабли загрузили нефть в середине апреля на острове Харк, главном нефтяном терминале Ирана, и в понедельник пересекли пролив с выключенными транспондерами AIS.