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«Тайком» через Ормуз

00:15 598

Четыре иранских танкера впервые с апреля прошли через Ормузский пролив.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на компанию Kpler, занимающуюся отслеживанием морских судов, в понедельник четыре нефтяных танкера под иранским флагом впервые с 15 апреля и после введения США блокады иранских портов прошли через Ормузский пролив.

В отчете говорится, что танкеры Hilda I, Amber, Silvia 1 и Happiness I перевозили в общей сложности семь миллионов баррелей нефти.

Согласно сообщению, корабли загрузили нефть в середине апреля на острове Харк, главном нефтяном терминале Ирана, и в понедельник пересекли пролив с выключенными транспондерами AIS.

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