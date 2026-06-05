Трамп за встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возможную встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такую позицию Трамп изложил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует покончить с этим [конфликтом]», - сказал американский лидер.

Украина вообще не смогла бы воевать, если бы не поставки оружия из США, отметил Трамп.

Американский президент выразил мнение, что для урегулирования кризиса в Украине Москва и Киев пойдут на взаимные уступки.

«Это произойдет. Обе стороны пойдут на компромисс», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, потребуется ли сторонам пойти на уступки.

Американский лидер подчеркнул, что США продолжают призывать и Украину, и РФ пойти на компромиссы ради мира.