«Хорошая причина» для войны

Соединенные Штаты были бы готовы возобновить масштабные боевые действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате ударов Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если честно, это была бы хорошая причина. Если бы они убили наших военнослужащих, я бы, думаю, сделал это очень быстро», - сказал он в беседе с журналистами в Белом доме, комментируя возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

При этом Трамп заявил, что не видит необходимости изымать погребенный на объектах в Иране уран.

«На это потребовалось бы около двух недель. Потребовался бы огромный объем техники. Ее пришлось бы доставить по воздуху. Это зона боевых действий», - сказал президент США.

«Мы могли бы достать его прямо сейчас, - добавил Трамп, имея в виду уран. - Я не думаю, что они [иранцы] могли бы остановить нас, если бы захотели. Но в этом нет смысла. Он [уран] погребен», - сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что США ведут наблюдение за упомянутыми объектами из космоса. «Если кто-то приблизится к ним, мы узнаем», - уточнил он.

Кроме того, Трамп заявил, что был бы готов провести встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и отнесся бы к нему с уважением.

«Я не хочу встречаться с аятоллой (Хаменеи), но, если бы я встретился с ним, для меня это было бы честью», — сказал Трамп.

«Я бы проявил уважение», — добавил он.

Журналисты напомнили ему, что из-за военной операции США и Израиля были убиты отец, жена и ребенок нынешнего иранского лидера. «Ну, я бы сказал, что я для него не самый любимый человек», - ответил Трамп.