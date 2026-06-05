Бессент: Блокаду снимем, а санкции — нет

Вашингтонская администрация готова прекратить морскую блокаду Ирана в случае восстановления нормального судоходства в Ормузском проливе, но не станет отменять санкции против Тегерана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы ясно дали понять, что блокада — это единственное, что [США] отменят для открытия пролива», — сказал он, отвечая на вопрос о том, отменят ли Соединенные Штаты в обмен на это и санкции против Ирана. «Я не вхожу в переговорную группу, но в ней мне сказали, что отменят блокаду, я в этом глубоко убежден», - добавил глава финансового ведомства США, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по доходам и расходам.

1 июня иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль для прекращения огня в Ливане.