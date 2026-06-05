Куба под новыми санкциями

США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и членов его семьи. Об этом 4 июня сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

60-летний Диас-Канель занимает пост президента с 2018 года, когда в отставку ушел его предшественник Рауль Кастро.