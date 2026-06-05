Куба под новыми санкциями

США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и членов его семьи. Об этом 4 июня сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
60-летний Диас-Канель занимает пост президента с 2018 года, когда в отставку ушел его предшественник Рауль Кастро.
В черный список Министерства финансов США также внесены вооруженные силы Кубы и Комитеты защиты революции — крупнейшая массовая общественная организация, созданная 28 сентября 1960 года по инициативе Фиделя Кастро и представляющая собой общенациональную систему «революционной бдительности». Главная функция КЗР — сбор информации о настроениях населения и выявление потенциально «контрреволюционной» деятельности. Их называют «глазами и ушами революции».
В числе новых фигурантов санкционного списка Америки также оказались Рауль Алехандро Кастро Калис — внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его отец — высокопоставленный сотрудник кубинской разведки полковник Алехандро Кастро Эспина.
Администрация президента США Дональда Трампа ввела топливную блокаду Кубы и неуклонно усиливает давление на Гавану в попытке положить конец 67-летнему правлению Коммунистической партии.