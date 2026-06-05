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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

В Румынии новый премьер-министр

01:45 78

Президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром страны своего бывшего советника, депутата Европарламента Эуджена Томака. Об этом сообщает Digi24.

Отмечается, что кандидатура Томака была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри правящей коалиции.

Дан отметил, что главными задачами нового премьера станут сохранение прозападного курса Румынии, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа, а также борьба с коррупцией и цифровизация.

«Я выбрал человека, независимого от партий, но обладающего необходимым опытом для обсуждения с партиями, поскольку для этого нужен консенсус и политический опыт. Я ожидаю такой же ответственности от политических партий», — сказал Дан.

В свою очередь, Томак сообщил, что представит румынскому парламенту команду специалистов – техническое, а не политическое правительство.

«Мы будем придерживаться намеченного направления принадлежности к европейской семье, укрепления стратегического партнерства с США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом», — заявил новоназначенный глава румынского правительства.

Добавим, что у Эуджена Томака будет 10 дней, чтобы сформировать новый кабинет и убедить парламентские партии выразить ему вотум доверия.

5 мая парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Болояна из-за жестких реформ. Президент Никушор Дан начал консультации по формированию нового правительства. 

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