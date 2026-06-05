Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ

Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении.

В ходе дебатов член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян спросил у Пашиняна, что значит «заморозка участия» в ОДКБ и почему все еще не принято решение о выходе из организации.

«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем <...>. Понадобится - выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», - сказал Пашинян.

В сентябре 2024 года Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ. В октябре того же года глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. В декабре 2024-го армянский премьер объявил, что «отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата».