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Путин и Мирзиёев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

02:03 342

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи поучаствовали в церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.

«Разрешаю!», - заявил Путин, давая старт на заливку бетона первого энергоблока АЭС в Узбекистане.

«Поздравляю! В добрый путь!», - резюмировал российский лидер.

Ранее Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира сообщил о своем участии в мероприятии по закладке атомной электростанции в Узбекистане.

Президент Узбекистана прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Главы государств провели встречу в Константиновском дворце, откуда по видеосвязи подключились к церемонии заливки первого бетона в фундаментную плиту энергоблока.

Проект интегрированной АЭС в Узбекистане является уникальным: впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки «первого бетона» в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам МАГАТЭ. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.

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