Добро на новые санкции против России

По сообщению The Hill, решение было принято в обход традиционной процедуры благодаря голосам части республиканцев, которые пошли против позиции президента Дональда Трампа. Законопроект поддержали 226 конгрессменов, против — 195. Документ вынесли на голосование с помощью специальной процедуры петиции в обход комитетов (discharge petition). К демократам присоединились 18 республиканцев и один независимый конгрессмен Кевин Кайли, чей голос позволил запустить этот процесс.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Вопрос в том, как именно?» — сказал высокопоставленный представитель меньшинства в Комитете по иностранным делам Грегори Микс, выступая в Палате представителей. Он призвал Конгресс поддержать «храбрых украинцев, которые борются за свое будущее, предоставить им оружие, необходимое для самозащиты, заставить Кремль заплатить высокую цену за этот аморальный конфликт и привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления».

Кроме финансирования восстановления Украины и санкций против РФ, законопроект предусматривает противодействие российскому влиянию, выделение дополнительной помощи в сфере безопасности странам Балтии, а также предоставление Украине займов по программе иностранного военного финансирования для закупки оружия.

Голосование зафиксировало снижение поддержки Украины среди республиканцев: законопроект поддержали 18 членов партии, тогда как в апреле 2024 года за дополнительную помощь Украине проголосовал 101 республиканец. Республиканцы, выступившие против документа, раскритиковали его за устаревший текст и назвали «чисто партийным декларативным законопроектом», призванным внести раскол в их ряды. Председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст в письме к однопартийцам заявил, что действия демократов мешают попыткам президента Трампа выступить посредником для завершения войны. В свою очередь, Микс обвинил республиканцев в ослаблении позиций Украины из-за постоянного блокирования санкций и задержки помощи.

Рассмотрение законопроекта в Сенате станет следующим этапом. Там его судьба будет зависеть от балансa сил между демократами и республиканцами, часть которых выступает за сокращение объемов внешней помощи. А лидер большинства республиканец Джон Тун редко идет вразрез с позицией Трампа.

Как отмечает Reuters, даже в случае одобрения документа в верхней палате Конгресса Дональд Трамп может воспользоваться правом вето. После возвращения в Белый дом в январе 2025 года его администрация существенно замедлила оказание помощи Украине. Президент США также неоднократно подчеркивал, что намерен сохранять контроль над решениями о введении санкций, не передавая эти полномочия Конгрессу.

Параллельно в Сенате с апреля 2025 года остается заблокированной другая инициатива сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Их двухпартийный законопроект предлагает введение санкций против РФ и высоких пошлин для стран, покупающих российскую нефть. Прогресса в этом вопросе нет из-за споров по поводу формулировок, при этом госсекретарь Марко Рубио на слушаниях 3 мая заявил, что поддерживает инструменты, предусмотренные инициативой Грэма-Блюменталя.