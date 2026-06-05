USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком

Фото
09:10 1832

Очередной раунд предвыборных теледебатов перед парламентскими выборами в Армении начался с неожиданного перформанса. Кандидат в премьеры от партии «Против всех» Спартак Кюрегян явился в студию Общественного телевидения Армении в маске супергероя Marvel — Человека-паука (Спайдермена).

Необычный образ политик использовал для своего первого выступления, когда модератор Петрос Казарян задал участникам традиционный вопрос, какой они видят Армению через пять лет в случае прихода к власти.

Приступив к своей минутной речи, Спартак Кюрегян заявил соратникам и телезрителям, что его маска — единственная честная вещь на этих выборах: «Дорогие граждане, на протяжении всей предвыборной кампании мы видели политиков в масках». Прямо во время эфира кандидат в премьеры демонстративно снял с себя маску Спайдермена, добавив: «Я сейчас снимаю свою маску, так как уверен: пришло время дать оценку этому театру абсурда в масках».

Примечательно, что представители партии «Против всех» и ранее привлекали внимание общественности эпатажным поведением: в мае этого года активисты движения уже приходили в здание ЦИК Армении для подачи документов на регистрацию в костюмах супергероев.

Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 369
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 574
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 6549
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика
02:05 3461
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
4 июня 2026, 18:04 2634
Иранские ракеты, способные достичь Америки
Иранские ракеты, способные достичь Америки
10:14 596
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком Фото
09:10 1833
Добро на новые санкции против России
Добро на новые санкции против России
08:20 1809
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя обновлено 17:29
4 июня 2026, 17:29 7505
«Хорошая причина» для войны
«Хорошая причина» для войны
00:58 4132
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы обновлено 00:27
00:27 3321

ЭТО ВАЖНО

Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 369
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 574
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 6549
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика
02:05 3461
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
4 июня 2026, 18:04 2634
Иранские ракеты, способные достичь Америки
Иранские ракеты, способные достичь Америки
10:14 596
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком Фото
09:10 1833
Добро на новые санкции против России
Добро на новые санкции против России
08:20 1809
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя обновлено 17:29
4 июня 2026, 17:29 7505
«Хорошая причина» для войны
«Хорошая причина» для войны
00:58 4132
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы обновлено 00:27
00:27 3321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться