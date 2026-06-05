Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком

Очередной раунд предвыборных теледебатов перед парламентскими выборами в Армении начался с неожиданного перформанса. Кандидат в премьеры от партии «Против всех» Спартак Кюрегян явился в студию Общественного телевидения Армении в маске супергероя Marvel — Человека-паука (Спайдермена).
Необычный образ политик использовал для своего первого выступления, когда модератор Петрос Казарян задал участникам традиционный вопрос, какой они видят Армению через пять лет в случае прихода к власти.
Приступив к своей минутной речи, Спартак Кюрегян заявил соратникам и телезрителям, что его маска — единственная честная вещь на этих выборах: «Дорогие граждане, на протяжении всей предвыборной кампании мы видели политиков в масках». Прямо во время эфира кандидат в премьеры демонстративно снял с себя маску Спайдермена, добавив: «Я сейчас снимаю свою маску, так как уверен: пришло время дать оценку этому театру абсурда в масках».
Примечательно, что представители партии «Против всех» и ранее привлекали внимание общественности эпатажным поведением: в мае этого года активисты движения уже приходили в здание ЦИК Армении для подачи документов на регистрацию в костюмах супергероев.