Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком

Очередной раунд предвыборных теледебатов перед парламентскими выборами в Армении начался с неожиданного перформанса. Кандидат в премьеры от партии «Против всех» Спартак Кюрегян явился в студию Общественного телевидения Армении в маске супергероя Marvel — Человека-паука (Спайдермена).

Необычный образ политик использовал для своего первого выступления, когда модератор Петрос Казарян задал участникам традиционный вопрос, какой они видят Армению через пять лет в случае прихода к власти.