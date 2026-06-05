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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Иранские ракеты, способные достичь Америки

10:14 597

Иранские депутаты обратились к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает иранская газета Asriran.

По данным издания, свои подписи под обращением поставили 85 законодателей, выразивших скептицизм по поводу позиции, занимаемой Вашингтоном на переговорах с Тегераном о мирном урегулировании конфликта.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) истолковали письмо как призыв к созданию ракет, способных достичь Соединенных Штатов. Бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил газете The Jerusalem Post, что любые благоприятные экономические условия в результате переговоров с Вашингтоном могут предоставить Тегерану ресурсы, необходимые для таких разработок.

Письмо также подписали несколько иранских сторонников жесткой линии, в том числе бывший министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки, который выступает против переговоров со Штатами.

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