Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют

Иран приступил к юридическому оформлению территориального и военного контроля над Ормузским проливом. В Тегеране утверждают, что только Иран и Оман обладают суверенным правом на управление проливом, и требуют от всех проходящих судов предварительного разрешения и уплаты пошлин.
Член президиума Меджлиса (парламента) Исламской Республики Иран Алиреза Салими в интервью ISNA заявил, что законопроект о введении иранского управления и суверенитета над Ормузским проливом скоро будет одобрен и вступит в силу.
Как передает иранское издание Javan, за последние несколько дней через пролив прошло более 250 судов, которые получили разрешение и соблюдали установленные Ираном правила. На этом водном пути сформировалась новая реальность. Тегеран перешел от политических заявлений к практической реализации правил управления судоходством в Ормузском проливе. Судоходные компании и владельцы танкеров, сухогрузов и других торговых судов, игнорируя политическое и медийное давление США, выбрали координацию с военно-морскими силами Ирана для безопасного прохода через стратегический пролив. Суда, получившие разрешение в соответствии с иранскими правилами, беспрепятственно достигли пунктов назначения, а мировая торговая цепочка адаптировалась к новым условиям и приняла их, утверждает издание.
По словам Алирезы Салими, на этих условиях Меджлис Ирана завершает юридическое и законодательное оформление стратегических преобразований в регионе Персидского залива. Проект закона «Об осуществлении управления и суверенитета Ирана над Ормузским проливом» находится на финальной стадии рассмотрения и призван закрепить на законодательном уровне постоянные рамки управления Тегераном этим жизненно важным морским путем. По его словам, проект будет окончательно утвержден в ближайшее время после широких согласований с экономическими и силовыми ведомствами, органами транспорта, а также консультаций с Оманом.
Бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани, комментируя haqqin.az подготавливаемый иранским парламентом законопроект, отметил, что Ормузский пролив в древние времена принадлежал Персии. Арабские страны Персидского залива и, в частности, Оман, появились в регионе в позднее Средневековье: «Этот пролив является внутренними водами Ирана и Омана, и ни один его участок не относится к открытому морю. Следовательно, только Иран и Оман могут принимать решения о его управлении, и ни одна другая страна, включая государства южного побережья Персидского залива, не имеет в этом отношении юридических прав».
Сулеймани отметил, что власти Ирана учредили организацию — «Управление по проливу Персидского залива», которая занимается административным и военным контролем 22 тыс. кв. км территории Ормузского пролива: «Эта организация осуществляет меры по обеспечению безопасности, регулированию судоходства, сбору пошлин с судов за проход по проливу. В настоящее время корабли проходят Ормузский пролив с разрешения и по определенному ВМФ Ирана маршруту.
С правовой точки зрения, Тегеран не присоединился к Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) от 1982 года и никаких обязательств по экстерриториальным водам на себя не брал. Также нет каких-либо международных соглашений по Ормузскому проливу, которые бы препятствовали установлению контроля Ирана над судоходством в Ормузе».
Сейчас идут переговоры с Оманом, чтобы эта страна также установила свой суверенитет на остальной части пролива, проходящего вдоль ее границ. Маскат выразил предварительное согласие, чем вызвал недовольство президента США Дональда Трампа. Теперь он угрожает также Маскату санкциями. «Претензии Трампа на то, что Иран и Оман берут под свой контроль Ормузский пролив, выглядят абсурдными в свете его желаний присоединить к США Гренландию и Канаду», — говорит экс-посол.
По мнению Сулеймани, новый статус Ормузского пролива является результатом войны США и Израиля против Ирана: «До войны в Ормузском проливе было свободное судоходство, и этот водный путь оставался таким же, если бы не война. Власти Ирана продемонстрировали силу в 40-дневной войне и сейчас заявляют, что управление Ормузским проливом уже не будет предметом торга. Это ресурс Ирана, который проявился в ходе последней войны и стал реальным активом, который будет использован в рамках национальных интересов исламской республики, — сказал дипломат.