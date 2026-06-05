Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют

Иран приступил к юридическому оформлению территориального и военного контроля над Ормузским проливом. В Тегеране утверждают, что только Иран и Оман обладают суверенным правом на управление проливом, и требуют от всех проходящих судов предварительного разрешения и уплаты пошлин.

Член президиума Меджлиса (парламента) Исламской Республики Иран Алиреза Салими в интервью ISNA заявил, что законопроект о введении иранского управления и суверенитета над Ормузским проливом скоро будет одобрен и вступит в силу. Как передает иранское издание Javan, за последние несколько дней через пролив прошло более 250 судов, которые получили разрешение и соблюдали установленные Ираном правила. На этом водном пути сформировалась новая реальность. Тегеран перешел от политических заявлений к практической реализации правил управления судоходством в Ормузском проливе. Судоходные компании и владельцы танкеров, сухогрузов и других торговых судов, игнорируя политическое и медийное давление США, выбрали координацию с военно-морскими силами Ирана для безопасного прохода через стратегический пролив. Суда, получившие разрешение в соответствии с иранскими правилами, беспрепятственно достигли пунктов назначения, а мировая торговая цепочка адаптировалась к новым условиям и приняла их, утверждает издание. По словам Алирезы Салими, на этих условиях Меджлис Ирана завершает юридическое и законодательное оформление стратегических преобразований в регионе Персидского залива. Проект закона «Об осуществлении управления и суверенитета Ирана над Ормузским проливом» находится на финальной стадии рассмотрения и призван закрепить на законодательном уровне постоянные рамки управления Тегераном этим жизненно важным морским путем. По его словам, проект будет окончательно утвержден в ближайшее время после широких согласований с экономическими и силовыми ведомствами, органами транспорта, а также консультаций с Оманом.

Бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани, комментируя haqqin.az подготавливаемый иранским парламентом законопроект, отметил, что Ормузский пролив в древние времена принадлежал Персии. Арабские страны Персидского залива и, в частности, Оман, появились в регионе в позднее Средневековье: «Этот пролив является внутренними водами Ирана и Омана, и ни один его участок не относится к открытому морю. Следовательно, только Иран и Оман могут принимать решения о его управлении, и ни одна другая страна, включая государства южного побережья Персидского залива, не имеет в этом отношении юридических прав». Сулеймани отметил, что власти Ирана учредили организацию — «Управление по проливу Персидского залива», которая занимается административным и военным контролем 22 тыс. кв. км территории Ормузского пролива: «Эта организация осуществляет меры по обеспечению безопасности, регулированию судоходства, сбору пошлин с судов за проход по проливу. В настоящее время корабли проходят Ормузский пролив с разрешения и по определенному ВМФ Ирана маршруту.