Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова

Руководство Армении «поставило вопрос ребром» принятием закона о движении страны в Евросоюз и теперь должно «отвечать за слова». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

По словам Лаврова, Армения сейчас проходит испытание евросоюзовским клише «или-или, выбирайте» в отношении членства в ЕАЭС или ЕС. Лавров напомнил о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время предвыборной кампании, что он «обязан предоставить альтернативу», а решать будет народ Армении.

По словам Лаврова, если Ереван уже принял закон о начале официального движения в ЕС, значит, власти Армении сами «поставили вопрос ребром».

«Если это так, то надо показать эти альтернативы и объявить референдум, - сказал Лавров. - Уже принят закон о начале движения официального Еревана в Европейский союз. Если такой закон есть, значит, ты уже сам поставил вопрос ребром, но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу», — сказал глава МИД РФ.