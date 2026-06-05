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Азербайджанское единство в Ирландии и Шотландии – новый этап в истории диаспоры

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10:39 185

Историческая победа, одержанная азербайджанским народом в Карабахе, привнесла новое дыхание в национальную солидарность, патриотический дух и совместную деятельность азербайджанцев мира, еще больше укрепила чувство национальной гордости. Большое значение в обеспечении устойчивости данного процесса представляют проекты и программы Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, в частности, системная организация встреч с общиной в различных странах.

Встреча председателя комитета Фуада Мурадова с нашими соотечественниками, проживающими в Ирландии, а также азербайджанской общиной в Шотландии в Эдинбургском университете - в ходе его рабочего визита в Соединенное Королевство, в том числе проведение им дискуссий с рядом официальных лиц - являются важными шагами с точки зрения укрепления межгосударственного сотрудничества и дальнейшего развития диаспорской деятельности.

"Успешный результат диаспорской политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, заключается в том, что сегодня наши общины за рубежом еще теснее консолидируются. Укрепление связей диаспорских организаций, их приверженность единой позиции и достойная защита национальных интересов нашего государства служат наглядным показателем растущего авторитета азербайджанской диаспоры", - сказал председатель комитета в своем выступлении перед членами сообщества.

Председатель коснулся деятельности координационных советов, домов Азербайджана, а также азербайджанских воскресных школ, обеспечивающих единство азербайджанцев мира, коммуникационной политики комитета, высоко оценил активность азербайджанцев, проживающих в этих странах.

На встрече с азербайджанцами Ирландии руководитель межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормак и первый почетный консул Азербайджанской Республики в Ирландии Терри Лейден положительно оценили развитие связей между нашими странами и опыт азербайджанской диаспоры, отметили, что встреча, проведенная в интерактивной, продуктивной обстановке, произвела на них приятное впечатление.

Встреча с азербайджанцами, проживающими в Шотландии, также сопровождалась важными моментами. В мероприятии приняли участие члены сообщества, студенты, активисты диаспоры из Эдинбурга, Глазго, Абердина, Данди и Стерлинга, представители местной общественности.

На обеих встречах с общиной был проведен широкий обмен мнениями с нашими соотечественниками, выслушаны их мнения и предложения. В ходе выступлений и дискуссий в центре внимания находились результаты успешной работы с азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими более чем в 70 странах мира, направленной на сохранение национально-культурной самобытности азербайджанцев, проживающих за рубежом, консолидацию их на единой платформе и доведение азербайджанских реалий до международной общественности.

Наши соотечественники поблагодарили Государственный комитет по работе с диаспорой за встречи с общиной, организованные в преддверии 28 Мая - Дня независимости.

На мероприятиях были показаны видеоролики с выступлениями главы государства.

С интересом была встречена представленная на встречах с сообществом художественная часть.

Принимавший участие в мероприятии почетный консул Азербайджанской Республики в Республике Ирландия Терри Лейден, выразив глубокую любовь к Азербайджану, подчеркнул большие успехи, достигнутые нашей страной после обретения независимости. Члены парламента Ирландии высказали дружественное отношение к нашей стране и констатировали важность дальнейшего укрепления сотрудничества.

Одним из запомнившихся моментов визита стали встречи с официальными лицами. На встрече, проведенной в Министерстве иностранных дел Ирландии с ответственными лицами Департамента по работе с ирландцами за рубежом, состоялось обсуждение истории отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ирландией, особое внимание было уделено роли диаспоры в дальнейшем развитии этих связей.

Карл Гарднер, подробно проинформированный о многогранной деятельности азербайджанской диаспоры, довел до внимания, в частности, важность изучения опыта домов Азербайджана за рубежом и действующих при этих домах азербайджанских воскресных школ.

Затем состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком, где обсуждались возможности реализации совместных проектов в области диаспоры, а также значение укрепления стратегического сотрудничества.

Тони МакКормак отметил, что двусторонние встречи придадут импульс дальнейшему расширению сотрудничества, что при этом диаспора играет важную роль в данном процессе. Вспоминая свой визит в Азербайджан в апреле этого года, он сказал, что посещение Парка Победы, а также городов Шуша и Ханкенди произвело на него глубокое впечатление.

Во встречах с нашими соотечественниками и официальными лицами принял участие первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элтай Асланов.

В ходе визита председателя комитета также состоялось открытие музыкального отделения школы под названием "Анна и Ашраф", расположенной в ирландском городе Терлес. Учредитель музыкальной школы Ашраф Тагиев и саксофонистка Анна Степанова, занимающаяся педагогической деятельностью в музыкальной школе по классам вокала, саксофона и фортепиано, тепло поприветствовали гостей и представили интересную художественную программу. Учащиеся школы исполнили песни на различных языках, в том числе на азербайджанском, и доставили гостям огромное удовольствие своим выступлением. Развевавшиеся в зале флаги Азербайджана стали проявлением любви к нашей стране.

На церемонии открытия также присутствовал депутат парламента Ирландии, известный политик Майкл Лоури, который выразил искреннее отношение к председателю комитета и коллективу школы.

Таким образом, встречи с азербайджанской общиной в Ирландии и Шотландии, а также с официальными лицами запомнились открытым диалогом, взаимным обменом мнениями и нацеленными на будущее полезными дискуссиями.

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