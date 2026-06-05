Российский военный корабль почти уничтожен

Корабль был атакован украинскими дронами утром 3 июня — в день открытия Петербургского международного экономического форума. На опубликованных кадрах виден сильный пожар на корабле. Утверждается, что в результате удара по корвету погиб один человек.

«Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели», — цитирует «Радио Свобода» анализ видео норвежского аналитика и бывшего морского офицера Торда Аре Иверсена.

Корабль, по оценке Иверсена, подлежит ремонту, но это потребует времени и значительных затрат.

Defence Express со ссылкой на аналитиков пишет, что, по имеющимся данным, удар был нанесен украинским дальнобойным дроном FP-1 стоимостью около 55 тысяч долларов. В то же время стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год оценивается в 350–400 млн долларов.

Корвет «Бойкий» был спущен на воду в апреле 2011 года, в состав Балтийского флота он вошел в мае 2013 года. В июне 2025 года BBC News сообщало, что «Бойкий» сопровождал танкеры теневого флота в Ла-Манше.