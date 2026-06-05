USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Российский военный корабль почти уничтожен

добавлено видео
10:45 380

Украинские телеграм-каналы опубликовали кадры последствий удара по корвету «Бойкий» ВМФ России, стоявшему в Кронштадте.

Корабль был атакован украинскими дронами утром 3 июня — в день открытия Петербургского международного экономического форума. На опубликованных кадрах виден сильный пожар на корабле. Утверждается, что в результате удара по корвету погиб один человек.

«Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели», — цитирует «Радио Свобода» анализ видео норвежского аналитика и бывшего морского офицера Торда Аре Иверсена.

Корабль, по оценке Иверсена, подлежит ремонту, но это потребует времени и значительных затрат.

Defence Express со ссылкой на аналитиков пишет, что, по имеющимся данным, удар был нанесен украинским дальнобойным дроном FP-1 стоимостью около 55 тысяч долларов. В то же время стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год оценивается в 350–400 млн долларов.

Корвет «Бойкий» был спущен на воду в апреле 2011 года, в состав Балтийского флота он вошел в мае 2013 года. В июне 2025 года BBC News сообщало, что «Бойкий» сопровождал танкеры теневого флота в Ла-Манше.

Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 381
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 585
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 6554
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика
02:05 3466
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
4 июня 2026, 18:04 2635
Иранские ракеты, способные достичь Америки
Иранские ракеты, способные достичь Америки
10:14 601
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком Фото
09:10 1839
Добро на новые санкции против России
Добро на новые санкции против России
08:20 1817
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя обновлено 17:29
4 июня 2026, 17:29 7506
«Хорошая причина» для войны
«Хорошая причина» для войны
00:58 4133
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы обновлено 00:27
00:27 3324

ЭТО ВАЖНО

Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 381
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 585
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 6554
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика
02:05 3466
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
Посланник Трампа хочет собрать ближневосточный пазл. А Анкаре оно надо?
4 июня 2026, 18:04 2635
Иранские ракеты, способные достичь Америки
Иранские ракеты, способные достичь Америки
10:14 601
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком
Спартак пришел на дебаты в Ереване Человеком-пауком Фото
09:10 1839
Добро на новые санкции против России
Добро на новые санкции против России
08:20 1817
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя
Крым превратился в ловушку: въехать можно, выехать нельзя обновлено 17:29
4 июня 2026, 17:29 7506
«Хорошая причина» для войны
«Хорошая причина» для войны
00:58 4133
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Письмо Зеленского дойдет до ООН, ОБСЕ и Совета Европы обновлено 00:27
00:27 3324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться