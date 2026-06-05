Профессиональные заболевания: кто в зоне риска?

Профессиональные заболевания в современный период считаются одной из актуальных проблем здоровья в сфере труда. Лица, работающие в тяжелых и вредных производственных отраслях, подвергаются воздействию различных химических, токсических и физических факторов, что со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особое значение в раннем выявлении и профилактике профессиональных заболеваний имеют химико-токсикологические исследования.
По теме на вопросы ответила генеральный директор Центральной химико-токсикологической лаборатории Министерства здравоохранения Матанат Ахундова.
— Что такое профессиональные заболевания?
— Профессиональные заболевания — это болезни, непосредственно связанные с профессиональной деятельностью, возникающие в результате длительного воздействия тяжелых, вредных и опасных производственных факторов в рабочей среде. Эти заболевания приводят к временной или постоянной утрате трудоспособности вследствие воздействия вредных производственных факторов на работника.
Основными причинами возникновения профессиональных заболеваний являются химико-токсические вещества, производственная пыль, шум, вибрация, радиация, высокая или низкая температура, чрезмерное физическое напряжение и другие вредные факторы. Длительное воздействие этих факторов нарушает нормальное функционирование организма и повышает риск развития профессиональных заболеваний. Для предотвращения профессиональных заболеваний на рабочих местах необходимо строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. Должны постоянно контролироваться правильная вентиляция рабочих мест, использование средств индивидуальной защиты и организация режима труда в соответствии с нормативными требованиями.
— Какие профессии считаются опасными для здоровья?
— Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 14 января 2002 года «Об утверждении Перечня рабочих мест с высокой вероятностью возникновения у работников профессиональных заболеваний», к направлениям с высоким риском профессиональных заболеваний отнесены полиграфия, химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, нефтепереработка, металлургия, горнодобывающая промышленность, строительство, легкая и тяжелая промышленность. Профессиональные заболевания в основном наблюдаются у лиц, работающих в тяжелых, вредных и опасных производственных условиях. К группе риска в большей степени относятся шахтеры угольных шахт и работники карьеров в горнодобывающей отрасли, строительные рабочие и специалисты по цементу в строительном секторе, сварщики и металлурги на металлургических и промышленных предприятиях.
Кроме того, к группе высокого риска относятся работники химической промышленности, занятые в производстве красок и лабораториях, фермеры, работающие с пестицидами в сельском хозяйстве, водители с длительным стажем работы в транспортной сфере, медицинские работники, а также грузчики и сотрудники складов, занятые тяжелым физическим трудом. Эти лица подвергаются воздействию таких вредных факторов, как пыль, химические вещества, шум, вибрация и тяжелые физические нагрузки, вследствие чего могут заболеть различными профессиональными заболеваниями.
— Почему важно проведение химико-токсикологических исследований, связанных с профессиональными заболеваниями?
— Проведение химико-токсикологических исследований при профессиональных заболеваниях имеет важное значение с точки зрения защиты здоровья работников и обеспечения безопасной трудовой деятельности. Ряд профессиональных заболеваний на начальных стадиях сопровождается скрытыми симптомами и развивается со временем в результате постоянного воздействия вредных производственных факторов на организм, приводя к серьёзным патологическим изменениям и осложнениям. С помощью химико-токсикологических исследований своевременно определяется влияние вредных условий труда на организм человека, заболевания выявляются на ранней стадии и проводятся соответствующие лечебные мероприятия. Эти исследования служат сохранению трудоспособности работников, снижению риска профессиональных заболеваний и повышению производительности труда.
— В каких биологических образцах проводятся исследования для выявления токсичных веществ в Центральной химико-токсикологической лаборатории Министерства здравоохранения?
— В настоящее время лабораторные исследования в основном проводятся на образцах крови и мочи. Эти исследования позволяют определить наличие тяжёлых металлов, летучих токсических веществ, пестицидов и других токсичных веществ у работников, занятых в тяжелых, вредных и опасных производственных сферах. Химико-токсикологические исследования позволяют определить не только наличие токсичных веществ в организме, но и их точную концентрацию, что имеет важное значение для подтверждения профессионального характера заболевания. В ближайшем будущем планируется проведение таких исследований также на образцах волос и ногтей.
— Почему важен мониторинг химико-токсических веществ для профилактики профессиональных заболеваний?
— Тяжелые металлы, летучие токсические вещества и пестициды являются высокотоксичными веществами, представляющими особую опасность. Длительное воздействие этих веществ наносит серьезный вред нервной системе, сердечно-сосудистой системе и органам дыхания, а также ослабляет функции печени и почек. Мониторинг химико-токсических веществ позволяет своевременно выявлять изменения в состоянии здоровья работников, отслеживать уровень воздействия токсичных веществ на организм и предотвращать развитие профессиональных заболеваний на ранней стадии.
— Какими методами проводятся химико-токсикологические исследования в Центральной химико-токсикологической лаборатории Министерства здравоохранения?
— В Центральной химико-токсикологической лаборатории лабораторные исследования, связанные с тяжелыми металлами, пестицидами и летучими токсическими веществами, проводятся с использованием современных приборов, отличающихся высокой точностью и чувствительностью. К ним относятся прибор индуктивно связанной плазменной масс-спектрометрии (ICP-MS), газовый хроматограф (GC), газовый хроматограф с масс-спектрометрией (GC-MS), газовый хроматограф с двойной масс-спектрометрией (GC-MS/MS) и жидкостный хроматограф с двойной масс-спектрометрией (LC-MS/MS). На основе полученных достоверных результатов становится возможным отслеживать состояние здоровья лиц, контактирующих с тяжёлыми металлами и другими токсичными веществами, а также выявлять факторы риска на ранней стадии.
— Какова роль Центральной химико-токсикологической лаборатории в профилактике и лечении профессиональных заболеваний?
— В нашей лаборатории с использованием современных методов исследования в биологических образцах работников, занятых в тяжёлых, вредных и опасных производственных сферах — главным образом в крови и моче — определяется уровень вредных химических и токсичных веществ, пестицидов и тяжёлых металлов. На основе результатов проведённых химико-токсикологических исследований становится возможным оценить степень воздействия вредных факторов на работников, своевременно выявить признаки интоксикации и обеспечить проведение профилактических мероприятий.