Профессиональные заболевания: кто в зоне риска?

Профессиональные заболевания в современный период считаются одной из актуальных проблем здоровья в сфере труда. Лица, работающие в тяжелых и вредных производственных отраслях, подвергаются воздействию различных химических, токсических и физических факторов, что со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особое значение в раннем выявлении и профилактике профессиональных заболеваний имеют химико-токсикологические исследования.

— Что такое профессиональные заболевания?

— Профессиональные заболевания — это болезни, непосредственно связанные с профессиональной деятельностью, возникающие в результате длительного воздействия тяжелых, вредных и опасных производственных факторов в рабочей среде. Эти заболевания приводят к временной или постоянной утрате трудоспособности вследствие воздействия вредных производственных факторов на работника.

Основными причинами возникновения профессиональных заболеваний являются химико-токсические вещества, производственная пыль, шум, вибрация, радиация, высокая или низкая температура, чрезмерное физическое напряжение и другие вредные факторы. Длительное воздействие этих факторов нарушает нормальное функционирование организма и повышает риск развития профессиональных заболеваний. Для предотвращения профессиональных заболеваний на рабочих местах необходимо строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. Должны постоянно контролироваться правильная вентиляция рабочих мест, использование средств индивидуальной защиты и организация режима труда в соответствии с нормативными требованиями.

— Какие профессии считаются опасными для здоровья?

— Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 14 января 2002 года «Об утверждении Перечня рабочих мест с высокой вероятностью возникновения у работников профессиональных заболеваний», к направлениям с высоким риском профессиональных заболеваний отнесены полиграфия, химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, нефтепереработка, металлургия, горнодобывающая промышленность, строительство, легкая и тяжелая промышленность. Профессиональные заболевания в основном наблюдаются у лиц, работающих в тяжелых, вредных и опасных производственных условиях. К группе риска в большей степени относятся шахтеры угольных шахт и работники карьеров в горнодобывающей отрасли, строительные рабочие и специалисты по цементу в строительном секторе, сварщики и металлурги на металлургических и промышленных предприятиях.

Кроме того, к группе высокого риска относятся работники химической промышленности, занятые в производстве красок и лабораториях, фермеры, работающие с пестицидами в сельском хозяйстве, водители с длительным стажем работы в транспортной сфере, медицинские работники, а также грузчики и сотрудники складов, занятые тяжелым физическим трудом. Эти лица подвергаются воздействию таких вредных факторов, как пыль, химические вещества, шум, вибрация и тяжелые физические нагрузки, вследствие чего могут заболеть различными профессиональными заболеваниями.