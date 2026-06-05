Бизнес-карта от Банка ABB, открывающая большие возможности для малого бизнеса

Банк ABB представил новую кредитную карту для малых индивидуальных предпринимателей – Bizkart. С помощью Bizkart предприниматели могут удобнее управлять своими бизнес и повседневными расходами.

По Bizkart индивидуальным предпринимателям открывается кредитная линия до 15 000 AZN. По карте предусмотрен льготный период до 45 дней. Это означает, что при безналичных оплатах кредитной картой предприниматель может вернуть использованную сумму без процентов в течение льготного периода.

Bizkart – оптимальное решение, когда для ежедневных бизнес-расходов срочно нужны оборотные средства. Предприниматель легко получает необходимую сумму и может вернуть потраченные средства без процентов в течение 45 дней.