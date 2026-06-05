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Бизнес-карта от Банка ABB, открывающая большие возможности для малого бизнеса

11:28 397

Банк ABB представил новую кредитную карту для малых индивидуальных предпринимателей – Bizkart. С помощью Bizkart предприниматели могут удобнее управлять своими бизнес и повседневными расходами.

По Bizkart индивидуальным предпринимателям открывается кредитная линия до 15 000 AZN. По карте предусмотрен льготный период до 45 дней. Это означает, что при безналичных оплатах кредитной картой предприниматель может вернуть использованную сумму без процентов в течение льготного периода.

Bizkart – оптимальное решение, когда для ежедневных бизнес-расходов срочно нужны оборотные средства. Предприниматель легко получает необходимую сумму и может вернуть потраченные средства без процентов в течение 45 дней.

Основные преимущества Bizkart:

- Кредитная линия до 15 000 AZN;

- Льготный период до 45 дней;

- Предоставляется без поручителя и залога;

- Карта выпускается бесплатно;

- Каждый индивидуальный предприниматель, работающий по VÖEN, может получить Bizkart и воспользоваться его преимуществами.

Заказать Bizkart можно в приложении ABB Biz.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

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