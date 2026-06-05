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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Америка может оставить Германию без Tomahawk

11:23 392

Соединенные Штаты могут отказаться от планов поставки крылатых ракет Tomahawk в Германию из-за опасений, что «Россия может расценить этот шаг в качестве эскалации». Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников из ЕС и США.

По их словам, американские официальные лица опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация президента Дональда Трампа осуществит попытку разместить высокоточные ракеты «в центре континента». Также американские чиновники, возможно, обеспокоены сокращением американских запасов оружия — в первые недели войны с Ираном США израсходовали «тысячи ракет» Tomahawk и Patriot.

При этом издание указывает, что на фоне сокращения присутствия США в Германии акцент смещается на Польшу, куда президент Трамп решил направить дополнительный контингент.

Отмечается, что в Берлине обеспокоены тем, что из-за сокращения военного присутствия США в Европе странам континента придется закрывать пробелы в сфере обороны быстрее, чем позволяет их военная промышленность.

В начале мая Financial Times со ссылкой на источники писала, что Германия предпринимает попытки закупить ракеты Tomahawk после отказа Пентагона от планов по размещению в ФРГ батальона, оснащенного этим вооружением. За несколько дней до этого CBS News и Reuters сообщили, что США выведут примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии. Представители Пентагона назвали данный шаг сигналом недовольства Трампа уровнем помощи, которую союзники оказали в войне с Ираном.

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