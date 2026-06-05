USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Для Оверчука 50 миллионов – не деньги

11:34 1169

Финансовая помощь Армении в размере порядка 50 млн евро, которую намерен выделить Евросоюз, «абсолютно ничего не решит с точки зрения экономической поддержки этого государства», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Это абсолютно ничего не решает. Это не те суммы. У нас объемы торговли (с Арменией) совершенно другие, не хочется это даже комментировать», - сказал Оверчук.

Вчера председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке пакета немедленной помощи Армении на сумму более 50 млн евро на фоне ограничений, введенных РФ на ввоз армянской сельскохозяйственной продукции.

Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
11:10 3064
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
12:15 550
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
12:29 556
Гибель инженера Харба
Гибель инженера Харба видео
11:42 1525
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
11:37 1402
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
10:01 2131
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну ФОТО; обновлено 22:58
4 июня 2026, 22:58 6316
Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 2836
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 2542
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 7785
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика; все еще актуально
02:05 3963

ЭТО ВАЖНО

Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
11:10 3064
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
12:15 550
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
12:29 556
Гибель инженера Харба
Гибель инженера Харба видео
11:42 1525
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
11:37 1402
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
10:01 2131
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну ФОТО; обновлено 22:58
4 июня 2026, 22:58 6316
Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 2836
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 2542
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 7785
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика; все еще актуально
02:05 3963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться