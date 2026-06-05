Для Оверчука 50 миллионов – не деньги

Финансовая помощь Армении в размере порядка 50 млн евро, которую намерен выделить Евросоюз, «абсолютно ничего не решит с точки зрения экономической поддержки этого государства», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Это абсолютно ничего не решает. Это не те суммы. У нас объемы торговли (с Арменией) совершенно другие, не хочется это даже комментировать», - сказал Оверчук.

Вчера председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке пакета немедленной помощи Армении на сумму более 50 млн евро на фоне ограничений, введенных РФ на ввоз армянской сельскохозяйственной продукции.