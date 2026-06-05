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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Трамп осыпал Хаменеи комплиментами

11:37 1404

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае заключения соглашения. Республиканец отметил, что не хотел бы подобного контакта, хотя это было бы для него «честью».

«Я не хочу встречаться, но, если бы я встретился, для меня это было бы честью. Я хотел бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку, но, если мы ее заключим, возможно, я бы с ним встретился», — сказал он.

Трамп добавил, что не считает себя «любимым человеком» иранского лидера, однако назвал его «профессионалом» и подчеркнул, что в некоторых кругах у него «хорошая репутация».

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера Ирана после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

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