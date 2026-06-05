USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Baku Steel Company на выставке Caspian Oil & Gas 2026

12:24 302

Крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа ЗАО Baku Steel Company (BSC) выступило в статусе Gold Sponsor 31-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil & Gas 2026). Мероприятие прошло 1–3 июня в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели и собрало 276 компаний из 46 стран.

На стенде BSC особое внимание привлекла трубная продукция для нефтегазового сектора, изготовленная в соответствии с международными стандартами, включая API. Экспозиция позволила позиционировать BSC как национального производителя стальной продукции для строительной, промышленной и нефтегазовой отраслей.

В ходе выставки представители компании провели встречи с партнерами, потенциальными заказчиками и профильными организациями. На повестке стояли поставки трубной продукции, требования к качеству и сертификации, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

По итогам мероприятия организаторы выразили благодарность BSC за спонсорскую поддержку, отметив участие компании памятной композицией.

О компании

ЗАО Baku Steel Company — крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа. Работая на базе современных европейских технологий, компания выпускает высококачественную стальную продукцию — арматуру, бесшовные трубы и ферросплавы — для строительства, инфраструктуры и промышленности. Продукция BSC отвечает требованиям международной сертификации и поставляется на рынки США, Европейского союза и других стран.

Подробная информация: www.bakusteel.com

Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
11:10 3068
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
12:15 552
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
12:29 560
Гибель инженера Харба
Гибель инженера Харба видео
11:42 1525
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
11:37 1405
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
10:01 2134
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну ФОТО; обновлено 22:58
4 июня 2026, 22:58 6316
Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 2840
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 2544
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 7785
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика; все еще актуально
02:05 3963

ЭТО ВАЖНО

Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
Ударили по теплоходам в Азовском море: погибли азербайджанцы
11:10 3068
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения
12:15 552
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
Путин еще не прочитал письмо Зеленского
12:29 560
Гибель инженера Харба
Гибель инженера Харба видео
11:42 1525
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
Трамп осыпал Хаменеи комплиментами
11:37 1405
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют
Иран забирает Ормуз, Оман колеблется, США негодуют Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
10:01 2134
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну
Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы закончить войну ФОТО; обновлено 22:58
4 июня 2026, 22:58 6316
Российский военный корабль почти уничтожен
Российский военный корабль почти уничтожен добавлено видео
10:45 2840
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
Лавров – властям Армении: Отвечайте за слова
10:31 2544
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой
Ильхам Алиев поздравляет сборную Азербайджана с победой видео, обновлено 10:20
10:20 7785
США и Грузия притираются. А Москва...
США и Грузия притираются. А Москва... наша аналитика; все еще актуально
02:05 3963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться