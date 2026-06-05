Гибель инженера Харба

На прошлой неделе армия Израиля нанесла удар и ликвидировала командира «Хезболлы» Абеда Харба. Он командовал инженерным подразделением организации, которое занималось сборкой и запуском взрывных устройств, предназначенных для нанесения ударов по силам армии Израиля, действующим на юге Ливана.

Кроме того, Харб был опытным и высокопоставленным командиром в рядах «Хезболлы» и отвечал за множество операций против израильских сил, начиная со Второй ливанской войны и до настоящего времени.

Также израильские ВВС уничтожили пусковую установку, с которой боевики «Хезболлы» запускали ракеты по силам армии Израиля, действующим на юге Ливана.