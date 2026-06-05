Из России – прямо на военные сборы

Гражданам Армении, прибывающим из России для участия в парламентских выборах, в аэропорту Еревана и на границе выдают повестки для участия в военных сборах, сообщил замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян.

«Граждане Армении, прибывающие «за взятки» из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности», — сказал Чахоян.

Военные сборы в Армении в 2026 году проходят с 31 марта по 19 июня. Министр обороны республики Сурен Папикян отметил, что если приехавший в Армению гражданин является военнообязанным, то у него есть долг перед родиной. По его словам, это относится также к тем, кто приезжает из Франции, США и других стран.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня. В них участвуют правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна, «Сильная Армения», которую возглавляет Самвел Карапетян, а также «Процветающая Армения» и «Крылья единства».

Ранее источники Reuters сообщали, что российские власти решили перебросить в Армению проживающих в России армян, чтобы помешать Пашиняну переизбраться на новый срок. Точное число человек, которые могут быть отправлены в Армению, неизвестно, но речь может идти о 100 тысячах избирателей.