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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения

12:15 553

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония вручения нагрудного знака «Отличник здравоохранения» директору отделения детской нейрохирургии Медицинского центра «Сорока» доктору Микки Гидеону.

Также основатель проекта «Неделя израильской педиатрии в Азербайджане» Элана Кантор награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения за успешную реализацию проекта в Азербайджане, многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие азербайджано-израильского сотрудничества в области медицины, сообщили в Минздраве.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в сфере здравоохранения в последние годы успешно развивается. Министр отметил, что обмен опытом между медицинскими учреждениями и специалистами двух стран, научно-практическое сотрудничество, а также реализуемые проекты в области подготовки кадров вносят значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев вручил награды, поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он отметил, что расширение международного сотрудничества в сфере здравоохранения имеет важное значение для развития системы здравоохранения Азербайджана.

В свою очередь, доктор Микки Гидеон и Элана Кантор выразили благодарность за оказанное высокое доверие и подчеркнули, что продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в области здравоохранения.

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