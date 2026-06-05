Израильские врачи удостоены наград Министерства здравоохранения

Также основатель проекта «Неделя израильской педиатрии в Азербайджане» Элана Кантор награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения за успешную реализацию проекта в Азербайджане, многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие азербайджано-израильского сотрудничества в области медицины, сообщили в Минздраве.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в сфере здравоохранения в последние годы успешно развивается. Министр отметил, что обмен опытом между медицинскими учреждениями и специалистами двух стран, научно-практическое сотрудничество, а также реализуемые проекты в области подготовки кадров вносят значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев вручил награды, поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он отметил, что расширение международного сотрудничества в сфере здравоохранения имеет важное значение для развития системы здравоохранения Азербайджана.

В свою очередь, доктор Микки Гидеон и Элана Кантор выразили благодарность за оказанное высокое доверие и подчеркнули, что продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в области здравоохранения.