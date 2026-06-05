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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Путин еще не прочитал письмо Зеленского

12:29 563

Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, но в Кремле это письмо видели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», - сказал Песков журналистам.

«Я имел возможность (ознакомиться). Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», - добавил представитель Кремля.

Песков также заявил, что «если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву».

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, заметили ли в Кремле, что со стороны украинского лидера участились предложения встретиться с президентом России.

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