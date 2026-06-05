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Avromed Company приняла участие в проекте Zərif görüş Фонда YAŞAT в качестве спонсора

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12:40 165

ООО Avromed Company присоединилось к проекту Zərif görüş, реализуемому Фондом YAŞAT, в рамках своей деятельности в области социальной ответственности. Очередная встреча, организованная в рамках проекта, состоялась в городе Товуз.

В мероприятии приняли участие 37 жен шехидов из Агстафинского, Газахского, Шамкирского, Кедабекского и Товузского районов. Цель проекта – укрепление социальной солидарности между семьями шехидов, повышение моральной поддержки и поощрение социальной активности участвующих в проекте женщин.

ООО Avromed Company считает активное участие в инициативах, приносящих пользу обществу, и постоянную поддержку социальных проектов одним из главных направлений своих корпоративных ценностей. Компания в очередной раз демонстрирует свою приверженность принципам социальной ответственности, участвуя в проектах, направленных на помощь семьям шехидов.

Отметим, что ООО Avromed Company, работающее с 2002 года, является одной из ведущих дистрибьюторских компаний в фармацевтическом секторе Азербайджана. Компания сотрудничает с более чем 200 партнерами из более чем 40 стран мира и обеспечивает аптеки, клиники и больницы по всей стране высококачественными лекарственными средствами и товарами для здоровья. Благодаря современной логистической инфраструктуре, разветвленной дистрибьюторской сети и международным партнерствам ООО Avromed Company продолжает успешно работать в качестве надежного партнера в секторе здравоохранения.

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