Наземная операция США в Иране начнется…

Палата представителей Конгресса США не может законодательно запретить президенту вести боевые действия против Ирана. Миссия палаты — заниматься госбюджетом, все остальное — это призывы, декларации, обращения и пр. Об этом сказал haqqin.az проживающий в США политолог, бывший депутат Госдумы, основатель партии «Западный выбор» Константин Боровой.
По его словам, Трамп не возобновляет боевые действия против Ирана с применением наземной операции только потому, что это с политической точки зрения опасно перед промежуточными выборами: «Сегодня главная проблема, стоящая перед миром, — не война с Ираном или Украиной, а продолжение Республиканской партией противостояния с социализмом, левыми в США и во всем остальном мире. И этот будет решаться на промежуточных выборах 3 ноября. Так что ноябрьские выборы в США станут самым важным событием для мира».
По утверждению Борового, «наземная операция в Персидском заливе может начаться 5 ноября 2026 года, то есть сразу после промежуточных выборов. Потому что решать проблему с Ираном без наземной операции невозможно. Если до промежуточных выборов Иран не объявит о полной капитуляции, не примет все условия США, то, несомненно, 5 ноября начнется масштабная наземная операция. Все это будет очень похоже на разгром Ирака и взятие Багдада в апреле 2003 года.
Сегодня Иран в том состоянии, когда не может оказать существенного сопротивления действиям Соединенных Штатов, считает Боровой. «Слишком большая разница в вооружении, военных технологиях, оснащенности, способности проводить масштабные боевые операции. Тегеран может направлять террористов-самоубийц в Соединенные Штаты, но победить в этой военной операции Иран не может. Ввиду того, что иранский режим может вызвать негативную реакцию американской общественности в случае терактов с жертвами, Трамп до 3 ноября не начнет сухопутную военную операцию», — предполагает политолог.
Боровой считает «фикцией» проходящие переговоры между США и Ираном: «Обладающие абсолютной властью генералы КСИР не заинтересованы в прекращении ядерной программы, финансирования своих прокси и осуществлении репрессий против собственного народа. Эти три условия, которые выдвигают Соединенные Штаты, не будут приняты иранцами. На переговорах Иран и США морочат друг другу головы. Переговоры носят имитационный характер, никто не отступает от своих позиций. Иранцы рассчитывают, что в мире и Соединенных Штатах что-то изменится в их пользу. То есть в конфликте с США иранцы рассчитывают на какое-то чудо. А чудес, как известно, не бывает. В США до 2028 года ничего не изменится. У власти будет Республиканская партия, а с 5 ноября 2026 года по 1 января 2027 года будет решена проблема Ирана».
Политолог уверен, что «после бомбежек Ираном почти всех соседних с ним стран режим стал опасен практически для всего мира, и со временем будет отстранен от руководства Ираном».
По словам Борового, закрытие Ормузского пролива и связанный с этим рост нефтяных цен имеют «микроскопическое» влияние на США: «Америка не зависит от проходящей через пролив нефти. Более того, вся ситуация с иранской блокадой способствует консолидации стран региона вокруг Соединенных Штатов. Причем не только европейцы, которые зависят от ближневосточных энергоресурсов, но и Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. То есть с США консолидируются все страны, которые заинтересованы в том, чтобы деятельность Ирана была остановлена».
Боровой считает, что между ростом цен на бензин в США и результатами голосования «мизерная зависимость. Поэтому все надежды властей в Тегеране шантажом оказать влияние на политику Соединенных Штатов окажутся тщетными. Трамп очень сильно отличается от Барака Обамы, который разморозил активы Ирана, ослабил санкции.
«Обратите внимание. Тегеран продолжает наносить удары беспилотниками по арабским странам, блокирует Персидский залив и угрожает Западу. Продолжение этой политики приведет к катастрофическому состоянию самого Ирана. У него нет союзников в регионе. И эта же политика Тегерана автоматически приводит к консолидации арабских государств региона вокруг Соединенных Штатов. Именно сейчас Трамп упомянул про Авраамовы соглашения. Дело в том, что в сложившейся ситуации арабским государствам необходимо присоединиться к этим соглашениям, которые взаимосвязаны с вопросом устранения иранской угрозы», - говорит Боровой.
Что касается европейцев, то, по словам политолога, сейчас Европа склоняется в сторону поддержки действий Трампа против Ирана: «Несмотря на расхождение мнений, Соединенное Королевство, Германия, Франция, Румыния, Греция, Нидерланды поддержали США в 40-дневную войну логистикой, размещением оборонительных войск и пр. Теперь на фоне экономического удара по ЕС из-за блокады Ираном пролива европейцы еще больше консолидируются с Америкой. Предполагать, что агрессивную политику Ирана арабы и европейцы будут терпеть бесконечно, – значит не понимать ситуации».
Эксперт считает, что напряжение, которое сегодня существует в регионе Персидского залива, безусловно, приведет к военным действиям, к которым присоединятся арабские и европейские государства. По поводу решения иранского парламента законодательно закрепить контроль Ирана над Ормузским проливом Боровой отметил, что решения иранского Меджлиса не имеют никакой юридической силы даже внутри Ирана: «В Иране все решения принимают военные КСИР. А решения парламента — это часть пропагандистской компании. Пропагандистская компания очень эффективна, но она несравнима с военными действиями. Рассчитывать на то, что Иран сможет победить самое крупное, сильное государство мира, просто смешно. Мы уже не раз видели, как якобы по решению парламента и президента Иран временно открывал пролив. Потом выяснилось, что их решения не имеют вообще никакой силы. В условиях военной диктатуры значение имеют только решения самих военных».