Наземная операция США в Иране начнется…

Палата представителей Конгресса США не может законодательно запретить президенту вести боевые действия против Ирана. Миссия палаты — заниматься госбюджетом, все остальное — это призывы, декларации, обращения и пр. Об этом сказал haqqin.az проживающий в США политолог, бывший депутат Госдумы, основатель партии «Западный выбор» Константин Боровой.

По его словам, Трамп не возобновляет боевые действия против Ирана с применением наземной операции только потому, что это с политической точки зрения опасно перед промежуточными выборами: «Сегодня главная проблема, стоящая перед миром, — не война с Ираном или Украиной, а продолжение Республиканской партией противостояния с социализмом, левыми в США и во всем остальном мире. И этот будет решаться на промежуточных выборах 3 ноября. Так что ноябрьские выборы в США станут самым важным событием для мира». По утверждению Борового, «наземная операция в Персидском заливе может начаться 5 ноября 2026 года, то есть сразу после промежуточных выборов. Потому что решать проблему с Ираном без наземной операции невозможно. Если до промежуточных выборов Иран не объявит о полной капитуляции, не примет все условия США, то, несомненно, 5 ноября начнется масштабная наземная операция. Все это будет очень похоже на разгром Ирака и взятие Багдада в апреле 2003 года. Сегодня Иран в том состоянии, когда не может оказать существенного сопротивления действиям Соединенных Штатов, считает Боровой. «Слишком большая разница в вооружении, военных технологиях, оснащенности, способности проводить масштабные боевые операции. Тегеран может направлять террористов-самоубийц в Соединенные Штаты, но победить в этой военной операции Иран не может. Ввиду того, что иранский режим может вызвать негативную реакцию американской общественности в случае терактов с жертвами, Трамп до 3 ноября не начнет сухопутную военную операцию», — предполагает политолог.

Боровой считает «фикцией» проходящие переговоры между США и Ираном: «Обладающие абсолютной властью генералы КСИР не заинтересованы в прекращении ядерной программы, финансирования своих прокси и осуществлении репрессий против собственного народа. Эти три условия, которые выдвигают Соединенные Штаты, не будут приняты иранцами. На переговорах Иран и США морочат друг другу головы. Переговоры носят имитационный характер, никто не отступает от своих позиций. Иранцы рассчитывают, что в мире и Соединенных Штатах что-то изменится в их пользу. То есть в конфликте с США иранцы рассчитывают на какое-то чудо. А чудес, как известно, не бывает. В США до 2028 года ничего не изменится. У власти будет Республиканская партия, а с 5 ноября 2026 года по 1 января 2027 года будет решена проблема Ирана». Политолог уверен, что «после бомбежек Ираном почти всех соседних с ним стран режим стал опасен практически для всего мира, и со временем будет отстранен от руководства Ираном». По словам Борового, закрытие Ормузского пролива и связанный с этим рост нефтяных цен имеют «микроскопическое» влияние на США: «Америка не зависит от проходящей через пролив нефти. Более того, вся ситуация с иранской блокадой способствует консолидации стран региона вокруг Соединенных Штатов. Причем не только европейцы, которые зависят от ближневосточных энергоресурсов, но и Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. То есть с США консолидируются все страны, которые заинтересованы в том, чтобы деятельность Ирана была остановлена». Боровой считает, что между ростом цен на бензин в США и результатами голосования «мизерная зависимость. Поэтому все надежды властей в Тегеране шантажом оказать влияние на политику Соединенных Штатов окажутся тщетными. Трамп очень сильно отличается от Барака Обамы, который разморозил активы Ирана, ослабил санкции.