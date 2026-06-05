В Баку будет до 30 градусов тепла

6 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 16–19° тепла, днем — 25–30° тепла. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 60–65%, днем — 45–55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с горных и предгорных районов, местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут усилиться, возможны грозы и град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15–18° тепла, днем — 26–31° тепла, в горах ночью — 5–10° тепла, днем — 13–18°, местами — 21–26° тепла.