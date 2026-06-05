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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Россия ударила по молокозаводу под Броварами: есть погибшие и раненые

ФОТО
13:19 755

Россия атаковала предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области Украины, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«Атаковано мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Людей, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах. На территории предприятия продолжается пожар в административном здании, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двух работников спасателям уже удалось деблокировать», – говорится в сообщении.

Продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.

Сообщается, что речь идет о заводе «Яготинский для детей», расположенном в Броварском районе, в селе Згуровка.

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