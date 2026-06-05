Что за ЧП на нефтетерминале в Омане?

Нефтяной терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи своих причалов с одним буем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Источники агентства сообщили, что взрыв произошел между причалами SBM 1 и SBM 2 и был вызван, предположительно, атакой беспилотника. Когда именно произошел инцидент, не сообщалось.