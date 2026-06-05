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Что за ЧП на нефтетерминале в Омане?

13:36 659

Нефтяной терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи своих причалов с одним буем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Источники агентства сообщили, что взрыв произошел между причалами SBM 1 и SBM 2 и был вызван, предположительно, атакой беспилотника. Когда именно произошел инцидент, не сообщалось.

Согласно данным LSEG о судоходстве, которые приводит агентство Reuters, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре.

Этот доклад появился после того, как иранские государственные СМИ в среду заявили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился так называемый «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе. Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло это утверждение.

Оман заявляет, что нефтяной терминал Мина-эль-Фахал работает в обычном режиме после сообщений о взрывах.

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